Delegación colombiana, con déficit de oros, ¡a cuadrar caja!

Colombia termina una semana difícil en los Juegos Panamericanos de Lima (Perú), con la caja de metales descuadrada, pero con la ilusión de recuperar el camino en la parte final de las justas, en la que se esperan oros que garanticen cumplir los objetivos propuestos de estar por encima de los 27 oros que se consiguieron en Toronto (Canadá) y pelear el quinto puesto en la tabla.

En la delegación no ocultan nada. Saben que a hoy el presupuesto no da, que hay deportes que no han respondido a las expectativas.



Pesas llegó a Lima con 8 oros de Toronto, pero logró cinco. Es el deporte al que más se le exige, pero el más ganador. En los planes estaban dos oros con Luis Javier Mosquera, en 73 kilos, y con Óscar Figueroa, en los 61. Mosquera perdió en los levantamientos, en la tarima; Figueroa levantó el arranque y no salió, por lesión, en el envión. Hay que destacar los oros de María Lobón en 59 kg, de Jhonatan Rivas en 86 kg y Brayan Rodallegas en 81 kg, jóvenes figuras que tienen futuro.



En squash, Miguel Ángel Rodríguez perdió en individual, pero recuperó ese oro en dobles mixtos con Catalina Peláez. Mano a mano.

Catalina Peláez y Miguel Ángel Rodríguez, con el oro en dobles mixtos. Foto: Ministerio del Deporte

Ciclismo confiaba en el triunfo de Juan Esteban Arango en el ómnium, pero no fue así. Ese metal lo recuperó Martha Bayona, con una sensacional victoria, pues venía en deuda desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hasta ahora, la medalla de las justas. Miguel Trejos, el oro en los 80 kg del taekwondo, recuperó parte del camino perdido. En los bolos se esperaba el oro en dobles femenino; se perdió, pero Clara Juliana Guerrero lo recuperó en individual.



“A hoy estamos por debajo del presupuesto. Pesas y lo de ciclismo nos descuadra la caja. La idea es que en la segunda etapa entre la recuperación”, le dijo a EL TIEMPO Rafael Lloreda, jefe de misión de la delegación colombiana.



El tenis se fue en blanco y el boxeo ajustó dos oros, los que menos opciones tenía con Íngrit Valencia y Jéssica Caicedo, porque el ‘fijo’, el de Yuberjen Martínez, se quedó en plata. Aún a´sí, esta disciplina cumplió. Valencia, hasta el momento, es la única de la delegación que hace el ciclo completo bañada en oro: Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos.

Ingrit Valencia, boxeadora colombiana. Foto: Reuters

“Es satisfactorio, pero no el deseado. Los oros marcan la diferencia. Lo que viene, patinaje, atletismo, tiro con arco, ciclismo –que sigue siendo el deporte clave–, nos deben arreglar el camino. Todavía tenemos esperanza de recuperar”, señaló Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC).

Lo que viene

El último envión de los Juegos trae para la delegación colombiana interesantes retos. Hoy, por ejemplo, será la marcha, y ahí Colombia tiene opciones de medalla de oro con Éider Arévalo, actual campeón del mundo de los 20 km. Sandra Arenas, quinta en Londres hace dos años, puede estar cerca del primer lugar.



El atletismo arranca el martes y Caterine Ibargüen entrará a jugar un papel importante. Estará en el salto largo (martes) y en el salto triple (viernes), y Colombia ‘cuenta’ con esos dos oros. Aunque en el triple la competencia será difícil, pues al frente tendrá a la venezolana Yulimar Rojas, su gran rival; un oro que será luchado, pero no fijo.



Viernes y sábado, el turno será para el patinaje de carreras. Viene de ganar el Mundial en los World Roller Games, en España, con lo que viene preparado. Encima de la mesa hay seis oros en disputa y la delegación le apunta a cuatro victorias, aunque si se logran las seis, pues sería sensacional.



Johana Viveros, Álex Cujavante, Pedro Causil y Jeiny Pájaro, los encargados de poner la balanza a favor de los colombianos en la tabla de medallas. “Tenemos esperanza en el ciclismo, patinaje y en otras disciplinas como el atletismo. No estamos preocupados, más bien, ansiosos por recuperar el espacio perdido”, aseguró Lloreda.



Sara López es la carta en el tiro con arco. De ella se esperan dos oros: en individual y en mixtos con Daniel Muñoz en el arco compuesto. Sería ideal conseguirlas.



Las medallas sueltas que se esperan no son muchas, pero suman. Mariana Pajón, el viernes, debe estar en la final del BMX. Viene de una lesión, pero se metió en la final del Mundial el fin de semana pasado y eso ya da cuenta de que mejora su condición. A Yuri Alvear, quien hace cuatro años fue bronce, tiene opción en el judo.



Karate, lucha y golf pueden ayudar a conseguir oros, no son muy factibles, pero hay deportistas que tienen esa opción y por ahí se puede aspirar a una victoria.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

@lisandroabel