'Me dicen que no soy loco, pero para la prueba sí': Zambrano

Dedicatoria. Me siento feliz por mi mamá (Caridad Martínez), por Colombia. Desde que salí del partidor pensaba en mi mamá. Vine a competir, a ganar y a pasarlas rico.

Prueba. Este miércoles tuve una prueba mala. Este jueves estuve más caliente y gané. El tiempo fue buena. El frío está duro. Hubo guerra y el remate fue muy bueno. Los 400 son largos.



La victoria. Me dicen que no soy loco, pero para la prueba sí. Me gusta poner a sufrir a la gente. Saco fuerzas de donde no tengo y me quedan para los relevos.

Preparación. Venía entrenando duro. Concentrado, fuera de mi gente de mi familia y gané. Mi mamá cumple años el lunes y se lo dedico a ella.



Su compatriota. Alejandro Perlaza es de los mío. Esta triste. Se lesionó en una curva.

Carrera. Hasta ahora comienza mi carrera deportiva. Estoy convencido de mi talento. Este miércoles el DT me regañó porque salí lento, hoy hice las cosas mejor.



LISANDRO RENGIFO

Enviado Especial de EL TIEMPO

Lima

En Twitter: @LisandroAbel