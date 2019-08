El ciclismo de pista aportó nueve medallas en Lima

No era tanta la expectativa que tenía el ciclismo de pista en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. No lo era porque en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018 quedó en deuda, no se ganaron oros y la esperanza de subir en la tabla de metales se esfumó.

A las justas Panamericanos la escuadra nacional llegó con opciones de ganar con Juan Esteba Arango, en el ómnium, al menos eso estaba en las cuentas del Comité Olímpico Colombiano (COC), pero eso no pasó y más bien fue la velocidad la que comenzó a obtener buenos resultados.



Sin duda que los oros del keirin con Martha Bayona y Kevin Quintero dejaron a la delegación pistera con un punto alto. Ambos pedalistas colombianos ganaron sus competencias de una manera sensacional, sin ninguna presión se instalaron en la final y allí remataron de la mejor manera para conseguir dos triunfos que no estaban en los planes. Pero ahí no paró todo.



Importante fueron los tres metales de plata que se consiguieron. Colombia fue segunda en la velocidad equipos masculina con Quintero, Santiago Ramírez y Rubén Murillo. Además, la persecución por equipos de hombres con Juan Arango, Marvin Angarita, Brayan Sánchez y Jordan Parra también fueron segundos y Bayona ganó la plata en la velocidad pura.



Los cuatro bronces quedaron por cuenta de la velocidad damas (Bayona y Juliana Gaviria). Luego, el turno fue para la persecución por equipos damas (Milena Salcedo, Jéssica Parra, Lina Rojas, Lina Hernández.



Quintero fue bronce en la velocidad pura y el ciclismo de pista colombiano cerró con el tercer lugar de la mádison (Juan Arango y Brayan Hernández), en una actuación destacada con la que el pedalismo nacional recuperó el camino que perdió el año pasado en los Centroamericanos y del Caribe.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Lima

En Twitter: @LisandroAbel