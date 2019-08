Voleibol femenino, un proceso que comenzó hace 11 años

No hay duda de que la medalla de plata de la Selección Colombia de Voleibol en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, es uno de los buenos resultados de la delegación, pero no ha sido fácil.

Desde hace 11 años se viene trabajando en busca de consolidar un proceso y este ya ha dado sus primeros frutos.



Este equipo que en Lima dejó claro que hay futuro en el voleibol femenino tiene un promedio de edad de 21 años y la mayoría de sus integrantes juegan en el exterior, a pesar de su corta edad.



El primer gran paso lo dieron cuando clasificaron por primera vez al Mundial Sub-20 de República Checa en el 2013. Esa vez el grupo estaba dirigido por el brasileño Mauro Marasciulo, que luego fue contratado por el Perú.



Tras la ida del técnico, se buscó a otro entrenador de experiencia y fue así como llegó Antonio Rizola, que comenzó a mirar la base.

Selección Colombia de voleibol femenino durante los Juegos Panamericanos. Foto: Comité Olímpico Colombiano

“Esto comenzó hace 11 años. Ya llegamos a esta medalla. Hace dos años hago parte de este proceso. Lo importante ha sido el trabajo unidos”, dijo Rizola.



Tras descubrir el talento el trabajo fue más fácil, pues las jugadoras comenzaron a buscar su futuro.



María Alejandra Marín es una de las mejores armadoras de Suramérica. Juega en Brasil, mientras que Amanda Coneo es una de las que más garra muestra en la cancha.



Este seleccionado viene jugando hace cinco años y ya se muestra sólido. Margarita Martínez, Camila Gómez, Melissa Rangel y Dayana Segovia se conocen a la perfección y eso hace que el sexteto se haga sólido.

“Comenzamos con una labor en los departamentos. Las niñas son física, mental y técnicamente fuertes. Fui entrenador de Brasil durante 28 años, jugué contra Colombia y conocía varios problemas. Acá no creían que podían ganar, el tema era que no sabían cerrar los partidos y ese fue mi labor, hacerlas crecer fuerte mentalmente”, precisó el DT.



Colombia ya ha hecho un camino y tiene que consolidarse. Ya se codea con las grandes potencias y hasta le ganó a Brasil en la semifinal en Lima. Las brasileñas han sido campeonas olímpicas, por eso esta victoria ha sido tan importante.



“Hemos podido consolidar a un grupo joven que ya cuenta con experiencia. Hemos realizado concentraciones básicas y el apoyo ha sido bueno para que ellas tengan fogueo. Casi todas juegan en el exterior y eso hace que la experiencia sea clave en los resultados”, señaló Alexánder Amador, metodólogo de pelota del Comité Olímpico Colombiano (COC).

“Nosotros no podemos decir que por la plata en Lima podemos ir a los Olímpicos. No hay equipos favoritos. Argentina tiene experiencia y resultados, pero Colombia puede luchar la casilla”, aseguró Rizola.



En enero, en país por definirse, será el torneo Preolímpico, la próxima gran meta de esta Selección.



“Cuando llegué a Colombia me dijo que quería que llevara a Colombia a unos Juegos Olímpicos y ese camino va bien. Nos han dado las condiciones para trabajar y acá están los resultados”, aseguró el DT.

Colombia perdió la final del voleibol con República Dominicana, pero dejó buenas sensaciones por su juego. Foto: EFE

LISANDRO RENGIFO

Enviado Especial de EL TIEMPO

Lima

En Twitter: @LisandroAbel