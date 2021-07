Golpe en los Olímpicos: Zverev vence a Djokovic y lo priva del oro

En un vibrante partido de semifinales en tenis se dio una de las sorpresas más inesperadas en estos Juegos Olímpicos: el serbio Novak Djokovic cayó ante el alemán Alexander Zverev y perdió la oportunidad de jugar la final por el oro en el individual masculino.



Zverev, cuarto del ranking ATP mundial logró dar el golpe principalmente por usar sus puntos de servicio a su favor, donde se le vio con un saque sólido para complicar al número uno del ranking y principal favorito para llevarse el oro.



A pesar de que en varios momentos del partido se le veía cometer algunos errores no forzados y con aires de frustración al perder el primer set 1-6, el alemán logró reponerse de esa baja e inclinar la balanza. Es que en un emocionante segundo set, donde incluso parecía que se le iba a escapar el pase a la final, logró ganar un punto en un servicio de Djokovic. Esto fue primordial para ganar 6-3 el set y llevar el encuentro a un tercero, algo que no le había pasado al serbio en estos Olímpicos hasta hoy.



Esa comodidad con la que a Djokovic se le veía ante sus anteriores rivales en estas olimpiadas se vio amenazada ante la contundencia del alemán, que llenó al mejor del mundo en frustración y con un grito de desahogo al ver como se le estaba esfumando la final. Y así fue, Zverev dio un paso firme en el tercer set para llevárselo por 6-1, asegurando una medalla olímpica y jugar la ansiada final.



La hazaña era increíble, por lo que el tenista de 24 años no contuvo las lágrimas después de estrechar la mano con su experimentado rival.

Lo que sigue en tenis

Zverez se convierte así en el principal favorito para ganar la medalla de oro en la final contra el ruso Karén Jachánov, quien tiene un modesto puesto 25 en el ATP y horas antes había derrotado al español Pablo Carreño Busta.



Por su parte, 'Nole' enfrentará al español para buscar la honorable medalla de bronce que ya obtuvo en Pekín 2008. A pesar de esta derrota, el serbio aún tiene oportunidad de ganar una presea dorada si avanza a la final con su compatrita Nina Stojanovic en la modalidad de dobles mixtos.



