Jacobs, oro en 100 metros, estaría en un caso de dopaje, según medios

Una reciente discusión se ha dado en medio de los Juegos Olímpicos donde ponen a Lamont Marcell Jacobs en el ojo del huracán, el reciente campeón de los 100 metros planos en atletismo y el reciente medallista de oro de los relevos 4x100 metros con su selección italiana.



Y es que tras obtener sus hazañas, el italiano nacido en Estados Unidos ha sido blanco de cuestionamientos por parte de medios de comunicación en Estados Unidos y Reino Unido al involucrarlo en un caso de dopaje que se investiga en Italia. Todo tiene su origen en una investigación que hace la policía italiana sobre una presunta red de distribución de esteroides anabólicos para un crecimiento muscular y mejorar el rendimiento deportivo, sustancias cuyo uso están prohibidas en el deporte.



Esta vinculación la hace principalmente el diario británico The Times en su sección de deportes, quienes han afirmado que Jacobs ha tenido un cambio físico al haber consultado, presuntamente, con Giacomo Spazzini, un preparador italiano experto en temas de fisicoculturismo y nutrición. Para ello, el medio se ha basado en unos videos en redes sociales del nutricionista con Jacobs en uno de sus más reciente artículos titulado ‘Policía investiga a nutricionista del campeón italiano de los 100 metros sobre un presunto vínculo con los esteroides’.



Según Marcelo Magnani, representante del actual ‘hombre más rápido del mundo’, estos vínculos que salpican al italiano son falsos, asegurando que el velocista italoamericano ya había dejado de trabajar con el nutricionista envuelto en el escándalo de dopaje. "Jacobs dejó de trabajar con Spazzini al salir la investigación, que nunca le afectó. Preguntarse si se dopa tiene una respuesta categórica: no", dijo Magnani en The Times.



Sin embargo, la insistencia del medio sobre la posibilidad de que el actual campeón olímpico de los 100 metros sigue en pie, además de que no son los únicos que han puesto su ojo en Jacobs. The Washington Post, de Estados Unidos, ya había puesto sus sospechas en Jacobs cuando recién ganó los 100 metros con la marca de 9,80 segundos, donde puso en memoria de todos casos atrás de dopaje en el atletismo.

Lamont Marcell Jacobs, campeón olímpico de los 100 m. Foto: AFP

Las defensas de Jacobs

El propio Lamont Marcell ya ha respondido ante estas investigaciones, en las que ha manifestado que llegó a estos triunfos producto de trabajar duro.



"Las controversias no me afectan. No las respondo porque solo les daría importancia. Sé que vine aquí haciendo muchos sacrificios, mucho trabajo, con contratiempos y decepciones. Solo llegué aquí con trabajo duro", dijo públicamente tras las acusaciones en su contra.



Incluso, el Comité Olímpico Nacional Italiano (Coni) ya se ha pronunciado en respaldo de su atleta, donde han rechazado categóricamente las acusaciones de los medios en contra de su campeón olímpico. Una de las razones es por los controles antidopaje en los Juegos Olímpicos, donde aseguran que los atletas los ponen en estas pruebas diariamente, y se refuerzan cuando logran un récord como el europeo que logró Jacobs en las olimpiadas.



“Hablamos de atletas sometidos a diario a controles antidopaje y, cuando logran un récord, todo se multiplica por dos. El número de controles es impactante. Por esta razón defiendo con fuerza a Marcell", dijo Giovanni Malagó, presidente del Coni, en The Washington Post.



