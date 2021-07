Valentina Acosta y su emotiva despedida de de los Olímpicos de Tokio 2020

Poco a poco se van despidiendo los deportistas colombianos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En skateboarding, Jhancarlos González terminó su participación al igual que Valentina Acosta, la arquera pereirana que fue polémica antes de iniciar los juegos por los problemas que le puso la organización de los Juegos debido a sus llamativos tatuajes.



La colombiana quedó eliminada en la primera ronda del torneo individual de tiro con arco tras perder 6-4 contra la británica Sarah Bettles.



"El viento no era las mejores circunstancias y no estaba en mi mejor forma tampoco. Pero lo único que puedo decir es que disparé las flechas con todo mi corazón, dando lo mejor de mí y poniendo toda mi energía en el campo", aseguró Acosta en sus redes sociales.



La deportista aprovechó la oportunidad para despedirse, asegurando que no es fácil. "Estar en los Olímpicos no es algo que regalen en una piñata, es un regalo de vida, que es la recompensa de todo el sacrificio que haces. Esta es una experiencia increíble, incluso si no logré ganar, una gran lección para mí", dijo.



