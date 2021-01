¡Expectativa! El golpe de nocaut que le habrían dado a los Olímpicos

La pandemia del coronavirus sigue generando estragos en el mundo entero. Muchos países mantienen restricciones y el deporte es uno de los grandes afectados, pues hay eventos y torneos cancelados o los aficionados no han podido regresar. Pero, ¿y los Juegos Olímpicos?



La máxima cita del deporte mundial parece estar en peligro. Los Juegos Olímpicos, que sufrieron el aplazamiento por un año, se enfrentan a diferentes dudas y al mismo pueblo japones en contra de su realización, lo que sería un golpe de nocaut.



La opción de cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio es real. Este jueves, el prestigioso diario The TImes aseguró que el mismo gobierno japonés ya habría decidido no realizarlos y asegurar su candidatura para el 2032.



"El gobierno japonés ha concluido, en privado, que los Juegos Olímpicos de Tokio tendrán que cancelarse debido al coronavirus, y el enfoque ahora está en asegurar los Juegos para la ciudad en el próximo año disponible, el 2032", dice la publicación.



La noticia cita un alto miembro de la coalición gobernante, quien dice:"Nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso es que es demasiado difícil. Personalmente, no creo que vaya a suceder".



El diario asegura que la decisión es definitiva, pero ahora están estudiando cómo anunciarle al mundo que no habrá Olímpicos.



