La figura colombiana que saldría perjudicada si cancelan los Olímpicos

En el mundo del deporte hay gran revuelo. A la espera de una vacunación masiva y en medio de un nuevo rebrote de coronavirus, el gobierno japonés habría decidido cancelar los Juegos y tratar de asegurarse la plaza para la ciudad para 2032, el año disponible en el calendario olímpico.



El diario británico The Times publicó una información que afirmaba que el gobierno japonés habría ya llegado a la conclusión de que celebrar los Juegos este verano será imposible, a partir de fuentes de la coalición gobernante.



Esta decisión supondría que muchos deportistas con una edad avanzada ya no podrían participar en los siguientes Juegos, que serían en París-2024. Una de ellas sería la colombiana Caterine Ibargüen.



La atleta colombiana, que tendría en los Olímpicos de Tokio la mejor forma de ponerle el fin a su carrera deportiva, se vería perjudicada, porque no podría cerrar una etapa de gloria en su vida en el evento más importante del mundo a nivel deportivo.



Caterine Ibargüen ya se recuperó y está enfocada en Tokio. Foto: AFP

A París-2024, Ibargüen, si quisiera participar, llegaría con 40 años, una edad muy avanzada para la práctica de su disciplina, que es de constante impacto. Es más, para los Olímpicos de Tokio tenía pensado solo participar en el salto largo, debido a temas de lesiones y salud.



Habrá que esperar si esta noticia se cristaliza, aunque la ministra nipona a cargo de los Juegos, Seiko Hashimoto, desmintió esta información en declaraciones realizadas a los medios de su país este viernes. "Desde el Gobierno de Japón haremos todos los esfuerzo hacia la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de este verano", dijo al ser preguntada por el tema.



