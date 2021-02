Juegos Olímpicos recibieron un gran apoyo a su política anticovid

Los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 destacaron este miércoles la buena acogida deparada a las medidas anticovid esbozadas en la primera versión de sus guías para participantes, que han recibido "apoyo y confianza totales".



"La publicación de las guías ha tenido un impacto extraordinario" y "el resultado abrumador es un apoyo y confianza totales", dijo el suizo Christophe Dubi, director ejecutivo de los Juegos Olímpicos del Comité Olímpico Internacional (COI), en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Tokio, a la que asistió telemáticamente.



Las guías, dijo Dubi, recogen cómo se desarrollarán los Juegos en el escenario de la pandemia y abordan las cuestiones que mayor incertidumbre generaban entre los participantes, como el acceso a Japón o el régimen de test, entre otros.



Las guías, insistió Dubi, "son el instrumento donde puedes encontrar todas las políticas y reglas que hay que seguir durante la Juegos" y que decidieron hacer accesibles al público general para garantizar transparencia sobre las medidas anticovid que buscan adoptar para garantizar "unos Juegos seguros".



Dubi aseguró que la posición en la que se encuentran ahora mismo todas las partes implicadas en la organización de los Juegos es "muy cómoda", porque todavía "hay mucho trabajo que hacer contrarreloj", como profundizar en los detalles para cada deporte y cada sede, que se conocerán en versiones posteriores de los manuales.



Está previsto que una segunda versión de las guías para atletas, federaciones internacionales y medios se publique en abril, con detalles adicionales, y la última en junio, un mes antes de la cita deportiva, cuya inauguración está prevista para el 23 de julio.



"A estas alturas del año pasado no se contemplaba la posibilidad de celebrar unos Juegos en mitad de una pandemia, ahora creo que la hay", dijo por su parte el director de comunicaciones del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Craig Spence, quien se mostró complacido de la orientación de las medidas para ser inclusivas.



Spence destacó el inicio hoy de las vacunaciones contra la covid entre los sanitarios en Japón y estimó que, al ritmo actual, cuando arranquen los Juegos Olímpicos habrá unas mil millones de personas vacunadas en todo el mundo, "lo que creo", dijo, "que es algo positivo".



Los organizadores de Tokio 2020 han reiterado que no tienen intención de hacer de la vacunación un requisito para participar en los Juegos, aunque sí han animado a los participantes a vacunarse.



El responsable ejecutivo de Tokio 2020, Hidemasa Nakamura, destacó la productividad de las conversaciones mantenidas hasta ahora y dio la bienvenida a los interrogantes todavía no resueltos y los "muy buenos consejos recibidos" para futuras revisiones de las guías.



"Presentamos estas guías seis meses antes del comiento (de los Juegos), hay muchos puntos que revisar", dijo el japonés, quien aseguró que recibir puntos de vista sobre aspectos negativos es "muy importante", aunque no ofreció detalles sobre ellos.



EFE