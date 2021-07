La española Paula Badosa se retira en cuartos de final afectada por calor

La tenista española Paula Badosa se retiró del torneo de tenis de los Juegos de Tokio 2020, afectada por el calor y tras perder el primer set de su partido de cuartos ante la checa Marketa Vondrousova (6-3).



Al acabar la manga, mientras descansaba en la silla en el cambio de pista, Badosa se sintió indispuesta y pidió asistencia médica.



Varios asistentes le pusieron bolsas de hielo en el cuello, pero la jugadora española, con la cabeza apoyada en las manos, no logró reponerse y decidió abandonar. Su rival se acercó a abrazarla.



Unos minutos después Badosa fue sacada de la cancha en silla de ruedas, con una toalla sobre la cabeza. Hasta entonces, había sido la primera en obtener una rotura de servicio, en el cuarto juego (3-1).



Pero la checa reaccionó de manera inmediata y no solo recuperó ese 'break', sino que se anotó otros dos que le dieron el primer set. Vondrousova, responsable en octavos de la eliminación de la japonesa Naomi Osaka, segunda cabeza de serie, frenó con paralelos y cruzados a la esquina cualquier intento de Badosa.



Con 4-3 desperdició tres bolas de break para nivelar de nuevo el choque. El único enfrentamiento previo entre ambas estaba fresco en su memoria: este mismo año, en octavos de Roland Garros, Badosa se impuso por 6-4, 3-6 y 6-2.



La próxima rival de Vondrousova, en semifinales, será la ucraniana Elina Svitolina, que derrotó en cuartos a la italiana Camula Giorgi por 6-4 y 6-4. En las rondas previas la española nacida en Nueva York eliminó a la francesa Kristina Mladenovic en tres sets, a la polaca Iga Swiatek, sexta cabeza de serie, en dos y a la argentina Nadia Podoroska también en mangas directas.



EFE