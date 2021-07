Simone Biles abandonó la final por equipos por lesión

La estadounidense Simone Biles fue reemplazada durante el concurso general por equipos de los Juegos Olímpicos de Tokio "por razones médicas" y es duda para el resto del evento, indicó a la AFP la Federación Estadounidense de Gimnasia.



"Simone ( Biles) se ha retirado de la competición por equipos por razones médicas. Serán realizados diariamente exámenes para determinar si puede recibir la luz verde médica para las competiciones que vienen", indicó la federación estadounidense a la AFP en un correo electrónico, sin ofrecer más precisiones sobre el estado de salud de la estrella de la gimnasia.



La estrella de la gimnasia, cuatro veces oro olímpico en Rio-2016, abandonó brevemente la sala y luego regresó con su equipo, pero ya con el estatus de reemplazante para las barras asimétricas y los otros dos aparatos que quedaban en el programa (suelo, barra de equilibrio).



La gimnasta norteamericana no parecía lesionada tras su paso por el salto y habló durante un buen rato con sus entrenadores. La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) confirmó después que era suplente para todo el concurso. El lunes, en las calificaciones para el concurso general, Biles, de 24 años, había cometido de forma sorpresiva varios fallos.



De todas maneras, logró clasificarse para las seis finales en el programa en Tokio, el concurso general individual y el concurso general por equipos, así como las cuatro finales de aparatos. Unas horas después de estas calificaciones, publicó en Instagram un mensaje inquietante para sus seguidores: "Tengo a veces la impresión de llevar el peso del mundo sobre mis hombros", escribió.



Biles cuenta en su palmarés cinco medallas olímpicas y 25 mundiales y no ha perdido un concurso general desde 2013.



