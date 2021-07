Entrenador rompe la primera cama ‘antisexo’ de los Olímpicos

Los Juegos Olímpicos siguen dando qué hablar tanto en las competencias como fuera de los espacios deportivos.



Las justas de este año –que más bien correspondían al año pasado, no en vano se han popularizado como los juegos de ‘Tokio 2020’– comenzaron de manera no muy afortunada. Hubo renuncias a última hora, deportistas contagiados que le dijeron adiós a las competiciones sin siquiera tocar un escenario y otras medidas discutidas en todo el mundo.

(Lea también: Video: Atleta probó las supuestas 'camas anti sexo' de los Olímpicos).

Quizá uno de los hechos más llamativos fue la imposición de camas ‘anti sexo’ en la Villa Deportiva con el fin de evitar el ‘estímulo’ de contacto entre los participantes.



Las redes sociales se ‘inundaron’ de videos de deportistas probando la eficacia de las estrechas camas. Y hace poco se demostró que, al menos en algunos casos, no tienen la resistencia adecuada.



Todo le ocurrió a Diego Chiriff, entrenador de natación de la delegación de Uruguay. El hombre, quien desde el inicio de las justas ha compartido metrajes en redes sociales sobre el panorama de la Villa Olímpica, contó que su cama ‘anti sexo’ se rompió de súbito.



Y no: no fue por realizar acciones ‘indebidas’. O no tanto.

(Le contamos: Polvos y medallas / Sexo con Esther).

Según el video que subió en redes sociales, él hizo un salto hacia el borde de la cama y casi de inmediato escuchó un crujido. Fue entonces cuando, al alzar el colchón, notó que la estructura había cedido un poco.



Quien lo grababa no pudo contener la risa.

Video cama antisexo Uruguay Video cama antisexo Uruguay. Diego Chiriff rompió su cama. Foto: @diegochiriff

Y, si Diego demostró la fragilidad de las camas, un gimnasta se encargó de mostrar que ‘sí aguantaban’.



En días pasado se viralizó un video del deportista Rhys Mcclenaghan, quien, para comprobar la resistencia de las camas ‘anti sexo’ empezó a saltar sobre la suya.



En ningún momento cedió.



El deportista dijo en el metraje que, si en verdad estuvieran hechas de cartón y se rompieran al menor movimiento, no tendría cómo hacer tantos saltos consecutivos.



Con uno hubiera bastado para que le tocara ‘dormir en el piso’.

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

La participación colombiana en los Olímpicos, en este quinto día de competencia, ha dejado hasta el momento una medalla de plata: la obtenida por Luis Javier Mosquera.



Otros participantes nacionales se han destacado con sus jornadas, como el boxeador Yuberjén Martínez, el ciclista Rigoberto Urán y el ‘skater’ Jhancarlos González, el primer deportista olímpico de Colombia debutando en esta modalidad.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Javier Mosquera, plata en las pesas de los Juegos Olímpicos de Tokio. Foto: EFE

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO