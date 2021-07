China, al frente de la medallería: resumen de la jornada 

Los estadounidenses Caeleb Dressel y Sunisa Lee dieron un paso importante este jueves para ocupar un lugar de preferencia en la historia de los Juegos de Tokio-2020.

(Le puede interesar: Gran comienzo de Juan Sebastián Muñoz en el golf olímpico)



El primero ganó la prueba reina de la natación, los 100 metros en estilo libre, y la segunda la emblemática de la gimnasia artística, el concurso general.



Después de la renuncia de la también estadounidense Simone Biles, para proteger su salud mental, cuando estaba anunciada para ser la reina de la gimnasia, su compatriota Sunisa Lee aprovechó su ausencia para imponerse en la prueba reina y presentarse como posible sucesora.



Pero las hazañas de Dressel y Lee se vieron en parte oscurecidas por la aparición del covid, eterno protagonista de unos Juegos que fueron aplazados un año por la epidemia.

Facebook Twitter Linkedin

Caeleb Dressel, nadador estadounidense. Foto: AFP



Si ya se había llevado a dos de los principales aspirantes al título de golf, el español Jon Rahm y el estadounidense Bryson DeChambeau, este jueves hizo estragos en el atletismo y más en concreto en la prueba de salto con garrocha. El estadounidense Sam Kendricks, vigente doble campeón del mundo (2017, 2019) de la especialidad, será baja por covid-19 en Tokio. Tampoco estará por el mismo motivo el garrochista argentino Germán Chiaraviglio.



Kendricks, de 28 años, era uno de los favoritos en el concurso junto al sueco Armand Duplantis, actual plusmarquista mundial (6,18 metros en pista cubierta) de la disciplina. Duplantis, de 21 años, refuerza así todavía más su estatus de favorito.

Objetivo: seis oros

(Lea además: Juegos Olímpicos: arranca el atletismo, trono de Bolt, en juego)



Pero la sombra del covid no puede empañar gestas como las de Dressel, de 24 años, y su triunfo en la prueba reina de la piscina. Tras ser sexto en Rio-2016, Dressel tomó los mandos desde 2017 de las pruebas de velocidad de la natación y acumula trece títulos mundiales, incluidos los dos últimos en los 100 metros, en Budapest-2017 y Gwangju-2019. Dressel llegó a Japón con la misión de acumular seis oros olímpicos.



El lunes empezó con éxito su desafío, colgándose el primer oro en el relevo 4x100 m libre. Además, aspira a subir a lo más alto del podio en 100 m mariposa, 50 m libre y los relevos 4x100 metros estilos masculino y mixto.



"No estaba para nada preocupado. Durante la carrera no puedes hacer gran cosa, pasará lo que tenga que pasar", explicó el campeón, saboreando su primer oro individual, "muy diferente" a sus dos títulos olímpicos de los relevos en Rio-2016 y al primero que había logrado, también en relevo, en el inicio de Tokio-2020.



"Sabía que tenía sobre las espaldas este peso de haber ganado medallas (de oro olímpicas) en relevos, pero nunca en individual, así que es muy especial", explicó.



Después llegaría la gesta de Sunisa Lee. En ausencia de Biles, su compañera de equipo la sucedió y ganó el oro en el concurso general individual, por delante de la brasileña Rebeca Andrade, plata. Lee logró retener el oro conseguido para Estados Unidos en Rio-2016 por Biles, que el miércoles había anunciado su baja del concurso general individual, a la espera de su decisión sobre las próximas finales por aparatos, para las que también está clasificada.

Facebook Twitter Linkedin

Sunisa Lee en su participación individual. Foto: EFE



La flamante ganadora del oro, de 18 años, suma esta presea a la plata que ya ganó el martes como parte del equipo estadounidense en el concurso general por equipos.



En tenis, Pablo Carreño devolvió la ilusión al tenis español y al deporte de este país, que busca su primer oro en estos Juegos Olímpicos, al clasificarse a semifinales, tras sorprender en cuartos al número dos del mundo, el ruso Daniil Medvedev, al que ganó por 6-2 y 7-6 (7/5). Ahora le espera otro ruso, Karen Khachanov (N.25).



La otra semifinal la disputarán el alemán Alexander Zverev (N.5 del mundo) y el gran favorito, el serbio Novak Djokovic. Brasil se lució con las dos únicas medallas latinoamericanas de la jornada, primero con la judoca Mayra Aguiar, bronce en la categoría de -78 kg, después de haber logrado ya el tercer escalón del podio en Londres-2012 y Rio-2016.



Después, llegaría una plata que vale oro, ganada por Rebeca Andrade en el concurso general de gimnasia. Segunda alegría para Brasil, que suma siete medallas en Tokio, en una jornada en la que volvió el covid, que sigue siendo el gran protagonista de los Juegos.



En la tabla de medallería, China está al frente con 15 oros.

Japón también tiene 15, en el segundo lugar.

Estados Unidos es tercero con 14 doradas.

Colombia está en el puesto 46, con una plata.



AFP

Más noticias de deportes

-‘Se logró sacar este combate’: Valencia



-Mariana Pajón: estos son los horarios para semifinal y final de BMX



-‘No hay que guardarse nada’: Mariana Pajón