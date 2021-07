La llegada del tifón solo cambiará programa de remo y tiro con arco

El remo y el tiro con arco serán los únicos deportes cuyo programa en los

Juegos se verá alterado por la llegada de un tifón este martes a Tokio, aseguraron hoy los organizadores.



(Lea también: Yeni Arias también supera primera ronda del boxeo en Tokio).

"No hay planes para cambiar ninguna otra competición", afirmó hoy el portavoz Masa Takaya.



El representante de los organizadores recordó que el fenómeno meteorológico está catalogado como tifón en Japón, pero destacó que según los estándares estadounidenses, sería una tormenta tropical de categoría 3 en una escala de 5.



(Puede interesarle: Juegos Olímpicos: Daniel Galán se despide de Tokio).



"Yo no estaría muy preocupado, aunque hay que tomar precauciones", dijo. "Continuamos atentos".



De momento no han especificado para cuándo se reprogramarían estas competencias.





EFE