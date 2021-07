'Estaba nerviosa desde el pesaje': entrenador de Mercedes Pérez

Los nervios le jugaron una mala pasada a la deportista colombiana Mercedes Pérez, quien perdió en su último envión la posibilidad de obtener una medalla en los Olímpicos de Tokio 2020, cuando intentó la marca de los 131 kg.



Luis Arrieta, entrenador colombiano de halterofilia, habló con el Comité Olímpico Colombiano sobre el rendimiento de la samaria en la prueba.



El cambio de estrategia. "Obviamente queda ese sinsabor de que pudimos ser medallistas, luchamos hasta el último momento porque ya nos quedaba solo eso, luchar por la medalla de bronce y por eso se manejó la estrategia de bajar un kilo, por el movimiento que estaba haciendo".



Los nervios. "Estaba bastante nerviosa, lo noté desde su pesaje. Dialogué con ella y le dije que se calmara un poco, que tenía que respirar más pausado, creo que sintió presión porque la competencia se veía aparentemente fácil. La ganadora del primer lugar hizo unas marcas que Mercedes hace en los entrenamientos".



La preparación. "A pesar de que no estuvo todo el tiempo entrenando con nosotros, la vi entrenando muy bien, aunque se le venía manejando una molestia en un aductor. Mercedes, según los cálculos, podía hacer 103 de arranque y 133 en envión. Con eso le daba para el oro, y es mucho menos de lo que ella ha registrado en competencia".



