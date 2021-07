Exfuncionario de Mindeporte culpa a Fedepesas por derrota de Mercedes Pérez

Revancha en el caso de Fedepesas y Mindeporte. Después de que William Peña, presidente de la Federación, asegurara que el Ministerio no había apoyado a Luis Javier Mosquera para ir a Tokio 2020, un ex funcionario de Mindeporte atribuyó a Fedepesas parte de la responsabilidad en la derrota de Mercedes Pérez este martes.



"En el caso de Luis Javier Mosquera, para la clasificación de los Juegos Olímpicos no nos apoyó el ministerio del Deporte. Nos tocó como Federación hacer gestiones por todo el país, hasta que la Gobernación del valle nos dio la mano y nos permitió hacer el evento en Cali en el que consiguió su clasificación", dijo Peña días atrás en 'W Radio'.



Ahora, un ex funcionario de Mindeportes, Miguel Acevedo, atribuyó responsabilidad en la derrota de este martes de la halterofilista Mercedes Pérez por un cambio de entrenador "forzado" por Fedepesas.



"El caso directo del entrenador de Mercedes Pérez es Osvaldo Pinilla. Un gran referente de las pesas en Colombia y a nivel mundial, quien fue medallista con Oscar Figueroa en Río 2016. Él siempre estuvo en el proceso de ellos dos, pero desafortunadamente la Federación y sus directivas toman la decisión unos meses antes de estas justas deportivas de cambiarlo", aseguró el ex funcionario a 'Antena 2'.



Acevedo también afirmó que por pedido de Pérez y Francisco Mosquera (ausente en Toko), Pinilla fue contratado, en contraposición a Peña, quien no estaba de acuerdo.





"Se hizo la solicitud de que él pudiera estar en Tokio para estar con Mercedes, pero el presidente de la Federación no acepto llevar a Pinilla. Hoy vimos con sorpresa que en el evento que estaba el presidente de la Federación y no el seleccionador nacional. Esto hace parte del no logro de Mercedes Pérez en el podio porque el entrenador es vital”, concluyó Acevedo.



Quien sí estuvo con Pérez como entrenador fue Luis Arrieta, que fuera asistente de Pinilla.



