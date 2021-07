Acusan a medallista iraní de pertenecer a un grupo terrorista

Unas graves acusaciones mancharían la obtención de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos por parte del iraní de 41 años Javad Foroughi, quien el día después de la inauguración del certamen se alzó con la máxima presea en la disciplina de pistola de aire comprimido en 10 metros.

A pesar de haber logrado un record olímpico con una puntuación de 244.8, ahora enfrenta un señalamiento de pertenecer a un grupo terrorista en su país. Por este motivo, el grupo ‘United for Navid’, quienes defienden los derechos humanos tras la ejecución del luchador Navid Afkari por el régimen iraní, le pidió al Comité Olímpico Internacional (COI), que le suspendan la medalla a Foroughi.



La razón principal se debe a que el tirador olímpico pertenece desde tiempo atrás a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), rama de las fuerzas militares de su país, y que el gobierno de Estados Unidos la cataloga como una organización terrorista.



Según ‘United for Navid’, si el COI no toma medidas frente a este hecho, considerarían que son cómplices de promover el terrorismo y los crímenes contra la humanidad. Si bien desde el comité no han dado una respuesta concreta en quitarle o no la medalla a Foroughi, respondieron en el diario alemán Bild que los deportistas que participan dependen de si son seleccionados por las delegaciones de su país.



"Los deportistas clasificados que se adhieren a las reglas internacionales pueden participar si son seleccionados por sus países. Hay muchos deportistas de muchos países que son miembros de las fuerzas armadas en sus países", dijeron en el diario alemán.



