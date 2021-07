Mauricio Ortega, un lanzamiento desde Río que quiere llegar a París

Llegó el octavo diploma olímpico para Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y llegó con un lanzamiento tremendo de Mauricio Ortega, atleta antioqueño de 26 años.



La marca de Ortega fue de 64,08 metros, suficiente para colocarse en la séptima posición y obtener el reconocimiento. Son sus segundos Juegos Olímpicos, en Río 2016 quedó eliminado en la posición 18.



Lo invitamos a leer: (Colombia sigue ganando diplomas olímpicos: ya van ocho)

"Agradecido por haber obtenido el diploma. Por haber competido, es un evento con bastante nivel. Fue algo agradable, siempre como deportista se quiere dar más. Todos queremos la medalla, va a llegar, lo disfruté", afirmó Ortega tras finalizada la prueba en Japón.



Sus manos son tan grandes y fuertes, que cuando aprietan a las de otra persona da la impresión que las fuera a destrozar.



Pero el poder que posee este hombre musculoso, de tez morena y mirada cálida, no lo utiliza para la maldad; al contrario, lo aprovecha para brindar alegrías, en un deporte en el que afirma que trabaja para ser el mejor: el atletismo.

Con tanto percance, logramos estar aquí, en mi corazón está dejar el nombre de Colombia en un mejor lugar. La vida es un momento apenas. Cuando hay esperanza, hay mejores resultados FACEBOOK

TWITTER

El lanzador antioqueño sigue cogiendo vuelo como el disco que lo tiene en la actualidad entre los grandes especialistas del mundo, a los 26 años de edad.



"Es una persona responsable, seria y disciplinada, con una visión clara que le permite no conformarse con lo que consigue. Siempre quiere más", así calificó al Comité Olímpico Colombiano a Ortega su exentrenador Armín Luna, quien agrega que pese a la poca experiencia que posee, no para de sorprender, como sucedió en el Mundial de Pekín, en donde pasó a la final y terminó en la casilla 11 del lanzamiento de disco, con un registro de 62.01 metros.



Esta fue su tercera cita mundialista, la primera en mayores. En Lille, Francia, 2011, en la categoría menores, fue cuarto (60.28) y en Barcelona, España, 2012, en juvenil, terminó noveno (57.50).



En 2019, el colombiano alcanzó una marca de 61,92 metros en el Mundial de Atletismo en Doha en el que terminó en la casilla 20 del certamen, por lo que no tuvo posibilidad de disputar la final.



También en ese año dejó claro que en Sudamerica no hay quién pueda con él. Se coronó campeón sudamericano con un lanzamiento de 58.89 metros.

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Ortega Foto: AFP

En 2020 el antioqueño siguió revalidando el buen momento que lo llevó a Tokio imponiendo nuevas marcas nacionales y sudamericanas con un lanzamiento de 70,26 metros, el mejor del mundo en ese año.



"Todo está en la manos de Dios, lo único que deseo es salir adelante, ayudar a mi madre y a mi hermano Santiago. Fue muy difícil el proceso, porque el apoyo en este deporte era escaso, y muchas veces mi mamá tuvo que sacar el dinero para que yo lograra salir a competir. Quiero ser ejemplo a seguir, pero esto se logra con resultados y por eso estoy luchando", afirmó el deportista al Comité Olímpico Colombiano en 2020.



Ahora, el deportista tiene en sus planes dirigirse a Europa a seguir compitiendo.



DEPORTES

Con información del Comité Olímpico Colombiano