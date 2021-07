La brillante noche de Luka Doncic: así van los Juegos Olímpicos

Luka Doncic se vistió de Michael Jordan en su debut en los Juegos Olímpicos. Cuando en Japón se anuncia un tifón a partir del martes, el jugador esloveno de básquet fue un vendaval que arrasó este lunes a Argentina. El base balcánico de apenas 22 años marcó 48 puntos, se hizo con 11 rebotes y dio 5 asistencias en los apenas 31 minutos que jugó en la victoria de su equipo contra la selección albiceleste (118-100).



Con sus 48 puntos, dobló la mejor anotación del mítico Michael Jordan en unos Juegos Olímpicos (24) y se quedó cerca del récord anotador en el evento que tiene desde Seúl-1988 la leyenda brasileña Oscar Schmidt, cuando metió 55 puntos contra España. "No pudimos nunca. Doncic hizo lo que hizo, como quiso. Todo lo que intentamos lo vulneró, ni un segundo pudimos pararlo. Y eso generó espacios para todos", sintetizó el seleccionador argentino Sergio Hernández.



Argentina comenzó mal su andadura olímpica, mientras que España, campeona mundial tras derrotar hace dos años a los albicelestes en la final en China, tuvo un mejor debut, derrotando a Japón (88-77).



Doncic puso en camino a su equipo en el Grupo C hacia los cuartos en una jornada en que la otra gran protagonista fue la nadadora australiana Ariarne Titmus que derrotó a la estadounidense Katie Ledecky en la final de 400 metros en estilo libre (3:56.69 contra 3:57.36).



- Dressel avisa -

Otro nadador, el estadounidense Caeleb Dressel, llamado a ser la estrella de la piscina de Tokio-2020, sumó ya su primer oro, con el relevo 4x100 m de su país. Ledecky, sin embargo, no pudo comenzar subiendo a lo más alto del podio y la joven de Washington no sumó el sexto título olímpico de su carrera. "He luchado con uñas y dientes y eso es todo lo que te puedes exigir", se resignó Ledecky.



Titmus, ya campeona mundial de la disciplina, se colgó así el oro olímpico, su primera medalla en unos Juegos, y Ledecky, que compite también en 200, 800 y 1.500 m, se queda con la plata. La 'Primera Dama' de la natación mundial parece intocable en las distancias largas, pero desde hace dos años tiene que hacer frente al fenómeno de la joven Ariarne Titmus, estrella en 200 y 400 metros.



Titmus aspira a continuar su cosecha olímpica en Tokio en 200 y 800 metros. Dressel, que aspira en principio a seis medallas de oro en Tokio, saldó por lo tanto con éxito su primer reto en la piscina nipona, antes de participar en tres pruebas individuales (100 m mariposa, además de 50 m y 100 m libre) y en otros dos relevos (4x100 m estilos en categoría masculina y mixta).



Por su parte, el británico Adam Peaty, que ya había sido campeón en Rio-2016 y que es el dominador absoluto de la disciplina, venció como se esperaba en la final de 100 metros braza. El otro oro del lunes fue para la canadiense Maggie MacNeil (55.59) en 100 metros mariposa. Si Dressel aspira a seis oros en Tokio, Filipinas logró el primer título olímpico de su historia gracias a la levantadora de pesas Hidilyn Diaz.



- Niñas campeonas olímpicas -

Además, la japonesa Momiji Nishiya, de apenas 13 años, se convirtió en la primera campeona olímpica de la historia del skateboarding, uno de los deportes que se estrenan en Tokio-2020, al imponerse en la categoría de street, donde la brasileña Rayssa Leal, también de 13 años, se colgó la plata. Nishiya, plata en el último Mundial y que cumple 14 años el 30 de agosto, no es la campeona más joven de la historia de los Juegos.



El récord de precocidad lo ostenta desde 1936 la estadounidense Marjorie Gestring, que se coronó en clavados con 13 años y 267 días. En caso de haber ganado, Rayssa Leal sí que hubiera establecido un nuevo récord, ya que tiene 13 años y 203 días. Al mismo tiempo, el serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, accedió a los octavos de final del torneo individual al imponerse por 6-4 y 6-3 al alemán Jan-Lennard Struff (48º).



Djokovic sigue por lo tanto adelante en su búsqueda del ansiado 'Golden Slam', el logro sin precedentes de ganar en un mismo año los cuatro Grand Slam y el oro olímpico. Por el momento ya ha levantado el trofeo de campeón en el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, por lo que le faltaría triunfar en esta cita en Tokio y luego en el Abierto de Estados Unidos.





AFP