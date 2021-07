Van Vleuten, o como celebrar una plata como si fuera un oro

La neerlandesa Annemiek van Vleuten celebró como si fuera campeona olímpica su segunda plaza en la prueba de ciclismo en ruta este domingo, después de haber cruzado la línea con un minuto de retraso respecto a la ganadora, un despiste que atribuyó a la falta de radio para comunicarse con su equipo.



A su llegada a la línea de meta del circuito del Monte Fuji, la campeona de 38 años levantó los brazos, en un habitual gesto de triunfo. Le hicieron falta unos segundos para comprender que la austriaca Anna Kiesenhofer, única superviviente de la escapada matinal, ya había celebrado el oro un minuto y 15 segundos antes que ella. "Hubo mucha confusión y mala comunicación hoy", lamentó Van Vleuten, visiblemente frustrada.



"No sabíamos las diferencias, hemos escuchado que tenían 45 segundos a 10 kilómetros de la meta", añadió. La escapada tenía entonces más de dos minutos de ventaja. Gran potencia del ciclismo femenino, los Países Bajos habían logrado los dos últimos oros, en Londres-2012 y Rio-2016, y los cuatro últimos títulos mundiales. La sorprendente ganadora del oro Kiesenhofer dejó atrás el pelotón en los primeros kilómetros de la prueba, inmersa en una escapada de ocho corredoras que parecía únicamente destinada a alegrar la jornada.



Pero las favoritas dejaron demasiado margen al grupo, que llegó a tener diez minutos a los pies del puerto de Kagosaka, última dificultad del día. Una por una, las compañeras de escapada de la austriaca fueron perdiendo el ritmo y Kiesenhofer se quedó sola a una treintena de kilómetros de la meta para lograr el gran botín.



- Segunda decepción en los Juegos -

"Planeé atacar desde el kilómetro cero y estoy contenta por haber llegado. Estoy feliz porque no tuve miedo, simplemente fui a por el objetivo", dijo la ganadora. "Es una de las carreras más importantes y no tenemos el derecho de utilizar los medios de comunicación habituales", lamentó Van Vleuten acerca de la prohibición de la comunicación por radio en las pruebas olímpicas: "El objetivo es convertir las carreras más interesantes, pero esto las hace más confusas.



Esta plaza es la primera medalla olímpica de Van Vleuten, que vivió un drama en Rio-2016. En la prueba olímpica disputada hace cinco años estaba en el primer puesto y se acercaba a la medalla de oro, pero sufrió una durísima caída en el último descenso, a 10 kilómetros de la meta. Estuvo inconsciente unos segundos, tras sufrir una conmoción cerebral y la fractura de tres vértebras. Los servicios de socorro incluso temieron por su vida.



AFP