¿Cuándo será la final de Caterine Ibargüen en salto triple olímpico?

Después de vibrar con una doble medalla en el BMX gracias a Carlos Ramírez y Mariana Pajón, Colombia amaneció con una nueva esperanza de medalla en las piernas de Caterine Ibargüen en salto triple.



Lo invitamos a leer: (El elogio de Caterine Ibargüen a Mariana Pajón)

De las dos representantes nacionales en esa disciplina, solamente Ibargüen clasificó a la final, pues Yosiris Urrutia no logró la meta y quedó eliminada.



Ibargüen, en su primer intento, marcó un registro de 14 metros 02 centímetros. El segundo salto fue de 14 metros 08 centímetros. Y el último fue de 14 m 37 c.



No consiguió la marca exigida, de 14.40, pero va a la lucha por el podio porque cuando las 12 casillas no se logran con el registro faro se hace una clasificación de arriba hacia abajo y se repescan los demás cupos.

¿Y la final?

Facebook Twitter Linkedin

Caterine Ibargüen. Foto: EFE

La final y despedida de Caterine Ibargüen de su ciclo olímpico será este domingo desde las 6:05 a. m. con transmisión de Caracol TV y las plataformas de Marca Claro (YouTube, app Mi Claro y canales tradicionales)



DEPORTES