La frustración y el llanto de Mercedes Pérez en Tokio 2020

Un cuarto lugar para Mercedes Pérez en la prueba de halterofilia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La colombiana no consiguió sumar la presea en la categoría de 64 kg y rompió en llanto al momento de terminar la competencia.

La colombiana Mercedes Isabel Pérez quedó de cuarta en la categoría de los 64 kilos del levantamiento de pesas de los Juegos Olímpicos de Tokio, con un total de 227 kilos. El oro fue para Canadá con Maude Charron, con 236 y el bronce para la italiana Giordia Bordignon, que levantó 232.



En el arraque, que no es su fuerte, Pérez pidió 101 kilos en su primer intento, pero fue nulo. Luego, en el segundo, consiguió su objetivo.



Sus rivales la superaron e intentó alzar 105 kilos, pero no pudo y se quedó con 101 kg, mientras que la canadiense Maude Charion fue primera con 105 kilos, la segunda fue la italiana Georgia Bordignon, con 104 y la tercera, con los mismos kilos, la ecuatoriana Angie Pineda.



El envión es el fuerte de Peréz y arrancó con pie derecho, tras levantar 126 kilos. Subió a 131 kilos y no pudo en los dos últimos intentos. Pérez perdió la opción de las medallas.



Al igual que Luis Javier Mosquera y Brayan Rodallegas, Pérez hace parte de la reducida delegación colombiana, luego de los tres positivos en un solo año, por lo que el país le tocó bajar cinco cupos para Tokio.



Este ciclo olímpico de la deportista ha sido exitoso: fue plata en los Juegos Bolivarianos, oro en los Juegos Suramericanos, oro y plata en los Centroamericanos y del Caribe y en los Juegos Panamericanos de Lima logró el primer lugar.



Mercedes Pérez nació el 7 de agosto de 1987 en Santa Marta y llega a Tokio en busca de ese anhelado metal que se le perdió hace cinco años en Brasil.



Es la primera medalla olímpica para ella, la 31 en la historia de las justas para Colombia y la 16 del levantamiento de pesas.



Para la deportista samaria este es el triunfo más importante de su carrera deportiva, tras ajustar 20 medallas en los ciclos olímpicos en los que ha tomado parte desde el 2005, cuando se estrenó en los Juegos Bolivarianos.



