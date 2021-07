Japoneses, entre la cólera y resignación por los Olímpicos

Los japoneses se debatían entre la cólera y la resignación este viernes después del anuncio de la prohibición casi total de espectadores en los Juegos Olímpicos de Tokio (23 de julio-8 e agosto), con los periódicos advirtiendo que podría no ser suficiente para detener la progresión del covid-19.

Kyoko Ishikawa, que ha asistido a todos los Juegos Olímpicos de verano de los últimos 30 años, declaró a la AFP que ella "se esperaba" la prohibición de público en la mayoría de las sedes olímpicas, anunciada el jueves, pero que eso "no la desmoraliza".



Kyoko Ishikawa es famosa por ser una aficionada incondicional de los Juegos Olímpicos, contrariamente a numerosos de sus compatriotas que, desde hace meses, según sondeos, estiman que los Juegos-2020 deberían ser de nuevo aplazados o anulados.



El periódico japonés Nikkei estimó en un editorial este viernes que la prohibición de público no bastaría para frenar la propagación del virus.



"Incluso sin espectadores hay temor de que las infecciones se propaguen ya que decenas de miles de visitantes ligados a los Juegos Olímpicos, sin contar a los deportistas, vienen a Japón", escribe el rotativo.



"Es necesario implantar de forma más profunda los test y controlar las actividades (de los visitantes)", añade.



El periódico Asahi, patrocinador oficial que pidió en mayo la anulación de los Juegos, acusó al gobierno japonés de tratar de "hacer pasar deprisa y corriendo" el evento olímpico.



"Las jornadas deportivas escolares y los festivales locales fueron anulados o aplazados, y las dudas y las frustraciones ligadas al tratamiento especial a los Juegos olímpicos podrían afectar a los esfuerzos de prevención de contagios", estima el Asahi.



En redes sociales, algunos internautas japoneses manifestaron su enfado, con la expresión 'Juegos Olímpicos sin espectadores' convertida en tendencia en Twitter, "Unos Juegos Olímpicos sin espectadores significan que se han convertido en unos Juegos Olímpicos para aristócratas, ya que sólo los aristócratas olímpicos podrán ver los Juegos", lanzó un usuario.



Aunque el archipiélago japonés se ha librado relativamente hasta ahora de la pandemia de covid-19, con menos de 15.000 muertes registradas oficialmente desde principios de 2020, su programa de vacunación no se ha acelerado hasta mayo.



Por el momento apenas el 15 por ciento de la población se ha vacunado por completo y los expertos temen que la variante Delta provoque una nueva ola que podría desbordar la sanidad en el país, disparando el número de hospitalizaciones.



AFP