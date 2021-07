Juegos Olímpicos: Valentina Acosta ya tiene rival en el tiro con arco

La arquera colombiana Valentina Acosta Giraldo debutó este viernes 23 de julio en la ronda de clasificación individual de arco recurvo femenino y se instaló en la posición número 50, luego de disparar 627 puntos en las 72 flechas.

"Bueno fue un día difícil, la verdad hay un clima muy fuerte, con muchísimo calor y una brisa que es muy difícil de controlar", dijo la colombiana.



Y agregó: "Al comienzo hubo muchos nervios, me estaba demorando más de lo que debía en mis disparos, lastimosamente en la primera ronda al querer bajar una flecha, no me sentía segura de disparar, sabía que si la disparaba por abajo iba a ser un mal disparo y en el proceso de bajarla la solté y me costó 10 puntos por debajo de lo que estaba esperando".



La colombiana se medirá en el cuadro individual contra la británica Sarah Bettles, en duelo que se llevará a cabo el próximo 28 de julio, desde las 9:56 de la mañana en Japón, 7:56 de la noche del 27 de Julio en Colombia.



Finalizada la clasificación de Valentina Acosta, ahora sigue la clasificación masculina, con la presencia de Daniel Pineda.





