Colombia: cerca de asegurar un bronce en los Juegos Olímpicos

La delegación colombiano no logró una medalla en la jornada de la noche del domingo y la madrugada del lunes en los Juegos Olímpicos de Tokio y se mantuvo en la tabla con la plata que ganó el pesista Luis Javier Mosquera en los 67 kilos.

Si bien no se obtuvo una presea sí se está cerca de asegurar un bronce y de luchar más arriba por un oro o una plata en los puños de Yeni Arias, quien salió adelante en el combate de los 57 kilos frente a la Stanimira Petrova, con decisión dividida, 3-2.



“Estudiamos a nuestra rival. Me sentí un poco cansada, tal vez por ser la primera pelea, pero los técnicos me dieron instrucciones para superar el momento”, dijo la colombiana.



Y agregó: “Estar en unos Olímpicos es importante y acá no hay rival fácil. Ya el boxeo ha dado sus triunfos, pero la primera pelea pesa. Espero más y en la próxima pelea miraremos bien el combate”.



Y precisamente, Arias tendrá que dirimir las instancias finales en su categoría con la filipina Nesthy Petecio, quien ha logrado dos triunfos en el cuadro del boxeo, el primero contra Marcela Sakobi, 5-0, y a Yu-Jing Lin, 3-2, el martes en la noche, hora colombiana.



Arias, quien reside en Pereira, es la tercera pugilista del equipo nacional en superar la primera ronda, al lado de Céiber Ávila y Yuberjen Martínez.



Fue medalla de plata de los Juegos Bolivarianos del 2013 y oro en lo del 2017. Se colgó el metal de plata en los Juegos Suramericanos del 2018 y consiguió el mismo resultado en los Centroamericanos y del Caribe de ese mismo año.



Fue a los Juegos Panamericanos del lima en el 2019 y terminó en el segundo cajón del podio.



Martínez avanzó a segunda fase, luego de vencer en los 52 kilos a Rajab Otukile Mahommed, de Botsuana.

Yuberjen Martínez, debut con victoria en los Olímpicos de Tokio. Foto: EFE



El ‘Tremendo’, como se le conoce, se vio agresivo y los jueces lo vieron ganador de forma unánime, 5-0. Ahora, le queda un camino complicado, pues en la siguiente fase se enfrentará al indio Panghal Amit, número uno en el escalafón mundial.



“Es el número uno del mundo, no hay nadie invencible, venimos trabajando duro siempre. Como todo, hay presión, pero hay que manejar la situación y manejarla con mucho profesionalismo”, señaló Martínez.



En el tenis, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah siguen con las intenciones de ganar una medalla en los Juegos y dieron otro golpe importante, luego de eliminar en la segunda ronda a los austriacos Oliver Marach y Philipp Oswald, con parciales 6-4 y 6-1



El primer set fue muy luchado, la pareja austriaca puso en serios aprietos a la colombiana, pero Cabal y Farah sacaron la experiencia para irse arriba.



Y en el arranque del segundo set, la pareja nacional se fue arriba rápidamente 2-0, lo que les dio la oportunidad de jugar con más tranquilidad, mientras que sus oponentes se vieron contra las cuerdas.



Tras confirmar el quiebre, a Cabal y a Farah se les abrió el camino en busca de la segunda victoria en Tokio, la que llegó al final. Marcus Daniell y Michael Venus serán los próximos rivales.

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, a cuartos de final. Foto: Prensa COC

Daniel Galán se despidió de Tokio en la segunda ronda con una lógica derrota ante uno de los favoritos a las medallas, el alemán Alexander Zverev, que se impuso por un doble 6-2.



