Juegos Olímpicos: Urán le da el primer premio a Colombia

La delegación colombiana consiguió en la jornada del viernes en la noche y sábado en la madrugada de los Juegos Olímpicos de Tokio el primer diploma de las justas, gracias al octavo puesto de Rigoberto Urán en la prueba de fondo del ciclismo.

Urán batalló en los últimos kilómetros, se metió en la fuga que era y finalmente le faltaron fuerzas para el remate en una carrera que fue ganada por el ecuatoriano, Ríchard Carapaz.



Le puede interesar: (Rigoberto Urán: ‘Queríamos la medalla’)



La plata quedó en poder del belga Wout van Aert, mientras que el bronce se lo colgó el esloveno y último campeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar.



“Lo dimos todo. Luchamos mucho en la subida. Este tipo de carreras son de suerte. Quedo contento con el resultado, obviamente queríamos la medalla, pero quedamos contentos”, dijo Urán.



Y agregó: “Duro por el calor, la humedad y el nivel. Era dura para todos. Tuvimos opciones, quedo tranquilo porque un amigo, Carapaz, fue el oro”.



Terminaron la competencia sobre 234 km Esteban Chaves en el puesto 45 a 10 min 12 s, Nairo Quintana fue 19 a 16 min 20 s y Sergio Higuita ocupó el puesto 81 con el mismo tiempo.



Le puede interesar: (Juegos Olímpicos: triunfo del boxeador Céiber Ávila)



Por otra parte, Andrea Ramírez tuvo su estreno en los Juegos con triunfo sobre la croata Kristina Tomic 3-0, en la categoría de los -49 kilos del taekwondo y la derrota en cuartos de final contra la turca Rukiye Yildirim.

Facebook Twitter Linkedin

Andrea Ramírez. Foto: Prensa COC



Sin embargo, la boyacense aspiró al repechaje, pero no pudo ser posible, pues la española Adriana Cerezo venció a la turca.



La atleta colombiana quedó en la novena casilla en la general. El iraní Hadiipour Seighala venció al colombiano Jefferson Ochoa en la primera ronda de los -58 kilos.



El boxeador Céiber Ávila ganó en la primera pelea de los 57 kilos en el combate contra Mohammad Alwadi, de Jordania.



Con este resultado accede a ronda de octavos de final donde enfrentará a su similar de (TBD) el día 28 de julio a las 13:24 hora de Japón, el 27 del mismo mes y a las 11:24 de la noche, hora colombiana.



"Me siento muy contento y con mucha alegría de anotarme tres combates a mi favor, lo que más esperaba era salir victorioso y ahora vamos para adelante”, afirmó Ávila luego de adjudicarse la pelea.



El tenis no dejó buenas noticias. María Camila Osorio perdió en primera ronda del torneo individual del tenis frente a la suiza Viktorija Golubic, con parciales 6-4 y 6-1.



Y el judo tampoco. Luz Adiela Álvarez perdió en su primera salida en el torneo de este deporte ante Shira Rishony, en la categoría de -48 kilogramos.

Facebook Twitter Linkedin

Luz Adiela Álvarez. Foto: Prensa COC



Álvarez fue sometida por su rival y por ippon se despidió de la competencia en su primera salida.



La colombiana es dirigida por Yuri Alvear, quien fue medalla de bronce en Londres 2021 y de plata en Río de Janeiro 2016.



“Sabíamos que era una rival bastante difícil, estar en unos Juegos Olímpicos, con una clasificación bastante fuerte, nuestro deporte viene creciendo en el país y uno se prepara y trabaja lo mejor posible, pero hay cosas que se nos salen de las manos y ha finalizado su participación”, aseguró Alvear.



Le puede interesar: (Juegos Olímpicos: Andrea Ramírez, por fuera de la opción de medalla)



Deportes