Cambio en el discurso: manejan otra fecha para hacer los Olímpicos

Ante la actual situación de pandemia mundial del nuevo coronavirus, crece el escepticismo en Japón sobre la decisión de mantener cueste lo que cueste los Juegos Olímpicos en Tokio, mientras que el COI se reunirá este martes y ya habría un cambio en su discurso.

Según informa el programa ‘El Larguero’ de la Cadena Ser, el COI por primera vez después de negarse a modificar la fecha de los Olímpicos de Tokio-2020, estaría barajando cuáles serían las posibles fechas que tendría.



En los pasillos comienza a sonar con fuerza la opción de realizarlos en el verano de 2022. Al jugarse el Mundial de Catar ese año en diciembre, el verano quedaría libre y podrían tomar esa opción, dependiendo de lo que se hable este martes.



"No se pueden sacrificar vidas humanas por eso": ante la pandemia del coronavirus, los japoneses ya no esconcen su preocupación y dudas por mantener los Juegos el próximo verano (boreal).



El primer ministro japonés, Shinzo Abe, aseguró de nuevo este sábado que Tokio albergará los Juegos Olímpicos como estaba previsto, a pesar de las dudas crecientes suscitadas por la propagación del Covid-19, que ya ha causado la anulación de numerosos eventos deportivos en el mundo.



A cinco meses de los Juegos, Japón cuenta relativamente con pocos casos de infecciones por coronavirus, con 814 contagios y 24 fallecidos registrados. Pero los habitantes de Tokio comienzan a recelar de la llegada de visitantes extranjeros.



"Aunque Japón logre remontar esta crisis, no deberíamos recibir visitantes del mundo entero", estima Koki Miura, de 27 años, empleada en una empresa de servicios por internet, entrevistada este lunes por la AFP en las calles de Tokio. "Creo que sería preferible dejarlo pasar", añade, sugiriendo un aplazamiento en lugar de una anulación total.



"No podemos sacrificar la vida de personas por eso". "Personalmente, creo que sería preferible aplazar los Juegos un año, como sugiere el presidente (de Estados Unidos) Trump.



AFP