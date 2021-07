Juegos Olímpicos: ¿tiene el ciclismo colombiano opciones de medalla?

Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Esteban Chaves y Sergio Higuita tendrán la oportunidad de darle la segunda alegría a una delegación en unos Juegos Olímpicos, tras la plata de Urán en Londres 2012.

Los cuatro pedalistas afrontarán la competencia del ciclismo de fondo sobre 234 kilómetros en busca de una medalla, la segunda en la historia, luego de la conseguida por Urán en Londres 2012, cuando compartió podio con el oro, Alexandre Vinokourov, y el bronce, Alexandre Kristoff.



El recorrido conviene. La primera parte en un circuito que lo ciclistas han llamado ‘fácil’, pero el segundo sí tiene complicaciones montañosas, con un desnivel acumulado cercano a los 5.000 metros.



Serán 31 km en Tokio, luego comienzan a encadenarse puertos y duros repechos complicados, un constante suba y baje. La última parte tiene un puerto de cinco kilómetros de recorrido y con rampas hasta del 13 por ciento de inclinación, difícil para controlar.



Urán e Higuita con corredores que sobresalen en el equipo colombiano, son expertos en carreras de un día y los dos vienen del Tour de Francia, que terminó el domingo pasado y llegan con ritmo.



El primero terminó de décimo en la general e Higuita remató bien la carrera, en las fugas y con los mejores. Urán, en pruebas de un día ha tenido buenas figuraciones.



Fue tercero en el GP de Québec, Canadá, en el 2011 y lo ganó en el 2015. Fue tercero en el Giro de Lombardía en el 2012 y 2016 y, además, cuenta la plata en los Olímpicos del 2012.

“Una carrera de un día es difícil porque uno no sabe cómo se va a levantar. Si estamos bien la lucharemos. Damos ventaja con un corredor menos”, dijo.



Higuita es joven. A sus 23 años es un ciclista que se ubica bien en estas pruebas. Fue cuarto en el mundial del 2019 en la categoría Sub-23. Esteban Chaves puede ser la carta tapada, pues ganó el Giro de Lombardía en el 2016, pero tiene un problema en uno de los codos.



Nairo es expectativa. De los cuatro es el que menos pergaminos tiene en competencia de este estilo y se ha dicho que le trabajará a Urán y a Higuita, según como se va la carrera.



“El circuito es exigente. La parte final es dura, de mucho acenso y eso nos conviene”, dijo el DT colombiano, Carlos Mario Jaramillo.



Colombia comienza dando ventajas sobre seleccionados más fuertes como el español, con Alejandro Valverde, el belga, con Wout van Aert o el esloveno, que tendrá a Tadej Pogacar, que viene de ganar el Tour de Francia, y Primoz Roglic, que viene de una fuerte caída en esa competencia.



La delegación no contará con Daniel Martínez, que no ha dado negativo a la prueba del covid-19, casilla no pudo ser ocupada, pues Sergio Henao terminó el Tour lesionado y Miguel Ángel López se fue para la casa antes del final.



Hay opción de medalla, lejada, pero la hay. Urán llega del Tour, tras una última semana en la que bajó del segundo al décimo lugar de la general.



Nairo no es de carreras de un día, Chaves está lesionados e Higuita fue el que mejor llega, por lo que será la carta del elenco nacional.



