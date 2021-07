Juegos Olímpicos: arqueros colombianos, primeros en competir

Colombia comienza su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, unas horas antes de su inauguración, cuando Daniel Pineda y Valentina Acosta, que estarán en las rondas de clasificación individual del tiro con arco recurvo, este jueves a las 9 p.m.

Pineda es el de la experiencia, pues hizo parte de la delegación en las justas de Londres 2021.



Le puede interesar: (El Tour de Francia, el laboratorio para el podio del ciclismo olímpico)



“Fui con menos años y muy novato, ahora llego a Tokio con más experiencia y espero plasmarla en la competencia. Ya nos hemos adaptado al horario, hicimos un campamento antes de entrar a la villa y estamos preparados”, señaló Pineda.



El atleta colombiano logró la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima en la prueba del arco mixto con Ana María Rendón.



Acosta, por su parte, se estrena en los Olímpicos y, hasta el momento, advierte que la experiencia ha sido la mejor de su carrera.



“He estado en los Juegos Panamericanos de Lima y me parecieron maravillosos, pero en Tokio me he dado cuenta que los Olímpicos son muy grandes. Solo espero hacer una buena competencia”, precisó Acosta, quien quien fue bronce en Lima en el equipo femenino de recurvo.



Para Jorge Antonio Millán, el técnico de la Selección Colombia, lo clave es que los dos deportistas ya han competido en eventos de tala.



“Tienen madurez deportiva y ya han competido en eventos internacionales, por lo que el tema en Tokio será manejable. El proceso de adaptación ha sido bueno. Llegamos el 13 de julio y ya estamos aclimatados y el tema del cambio de horario superado”, precisó Millán.



Le puede interesar: (Juegos Olímpicos: listos los rivales de los tenistas colombianos)



Deportes