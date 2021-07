Juegos Olímpicos: ciclismo de ruta de Colombia pierde un cupo

Definitivamente, el Comité Olímpico Colombiano (COC) no reemplazará al ciclista Daniel Martínez, quien será baja en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos del viernes próximo a las 9 de la noche.

Martínez no pudo viajar porque sigue dando positivo en las pruebas de covid-19, está asintomático, pero no se puede desplazar a Tokio, tal y como lo infirmó EL TIEMPO el sábado en la noche.



El pedalista del Ineos se infectó con Egan Bernal una vez terminó el Giro de Italia, pero sus resultados no han dado negativo.



Los dos suplentes eran Miguel Ángel López (Movistar) y Sergio Luis Henao (Qhubeka), pero ninguno de los dos asistirá a la cita.



López se retiró del Tour de Francia el viernes pasado y se fue a casa, mientras que Henao tiene problemas en una de sus muñecas y no podrá desplazarse a territorio japonés.



Se pensó, de alguna manera, convocar a otro ciclista, pero la premura del tiempo no dejó y por eso se optó que solo compitieran en la carrera Nairo Quintana, Esteban Chaves, Sergio Higuita y Rigoberto Urán que, además, estará en la contrarreloj individual.



