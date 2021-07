Juegos Olímpicos: las reales opciones de medallas de Colombia

La delegación colombiana se apresta a tomar parte en la edición de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se inaugurará este viernes. Será la vigésima participación de la historia, con 10 aspiraciones fuertes de medallas, aunque por los últimos resultados y registros la recolección de preseas puede ser mucho menor.

Colombia va a Tokio con muchos interrogantes. La delegación no irá con un buen número de deportistas, que para Tokio bajó.



Le puede interesar: (Ibargüen: despejado el dilema, la prueba en la que estará en Tokio)



En Londres estuvieron 104 y en Río de Janeiro, 147; pero esta vez fueron solo 71. En esta ocasión los deportes de conjunto no aportaron para que la cifra fuera superior.

En el 2012 se ganaron 9 medallas: una de oro, cuatro de plata e igual número de bronces. Cuatro años después se obtuvieron ocho: tres de oro, dos de plata y dos de bronce, menos que en Londres, pero se ganaron tres títulos olímpicos.



Para el Comité Olímpico Colombiano (COC), la idea de ir por medallas es clara y cuentan con un estimativo de 10 medallas que consideran ‘fijas’ y otras seis ‘probables’, lo que auguraría unos juegos magníficos para Colombia. Sin embargo, son más las ilusiones que las realidades.

Facebook Twitter Linkedin

En el boxeo, Ingrit Valencia se llevó el primer lugar en los 51 kilogramos. Foto: Cortesía Comité Olímpico Colombiano



El COC tiene la esperanza de subir al podio con Anthony Zambrano, en los 400 metros planos: él es la carta ‘1A’ de toda la delegación.



En eso no se equivocan los metodólogos. Zambrano viene de ser plata en el Mundial de Doha-2019, de ser segundo en las dos válidas que ha corrido este año en la Liga de Diamante (Doha y Florencia). En el velocista guajiro sí hay una gran esperanza de medalla. Está casi cantada.



¿Y Caterine...?



Caterine Ibargüen preparaba su despedida en el 2020, pero la postergación de los Juegos la aplazó. Sigue empeñada en ganar y figura en las cuentas del COC. Definió que estará en el salto triple, pero los resultados de este año son discretos: octava en la Liga de Diamante de Doha, con 13,98 m. La última vez que la atleta bajó de los 14 metros fue en el 2009, en Sucre, Bolivia.



Le puede interesar: (Juegos Olímpicos: Colombia va con 71 atletas a las justas de Tokio)



En los Juegos Panamericanos, una lesión (fascitis plantar) la alejó no solo de ganar, sino que la envió a una recuperación de 10 meses. Fue bronce en el Mundial del 2019 en el triple, en el último salto sacó su veteranía y se colgó el metal.



Éider Arévalo, por su parte, fue campeón mundial de los 20 km de la marcha en el 2017, se fracturó la clavícula izquierda en el 2019, se recuperó y volvió con todo. El COC lo tiene en ese grupo de medallistas. Es posible, aunque no fijo.



En la delegación creen que los boxeadores Íngrit Valencia (51 kg), bronce en Río de Janeiro, y en Yuberjen Martínez (52 kg), quien se despide en Tokio del boxeo aficionado para convertirse en profesional, también son clara opción de medalla.



Valencia tiene un ciclo olímpico perfecto: oro en Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos y del Caribe y Panamericanos. Martínez venía igual, pero en los Panamericanos perdió la final. La más clara opción es de Valencia.



Mariana: ¿triple oro?



No es muy claro el nivel que presente Mariana Pajón (BMX), quien viene de una larga recuperación, pero el COC confía en que logre su tercer metal, luego de los oros en Londres y Río de Janeiro. Reapareció en el 2018, buscaba su nivel óptimo, pero llegó la pandemia de covid-19 y es incierto su momento.

Facebook Twitter Linkedin

Mariana Pajón, oro olímpico en 2012 y 2016. Foto:



Logró el oro en los Panamericanos. Es su último aval. Llegar a la final sería ideal para allí darlo todo para subir al podio. La medalla no es segura, como sí lo era (¡y fue!) en Londres y Río. Carlos Ramírez, bronce en Río de Janeiro, también en el BMX, es otra carta para el COC, pero el panorama para él no es claro.



Pesas: pocos, pero firmes



Pesas es un asunto distinto. Este deporte se salvó tras el tema de los tres positivos en controles antidopaje de Yenny Sinisterra, Juan Felipe Solís y Ana Iris Segura en un mismo año, con lo que se habría determinado que no hubiera representación en Tokio, pero la Federación Colombiana de Pesas y el COC lograron que la sanción que parecía inevitable no se diera ni que se pagara una multa, ¡y consiguieron tres cupos): Luis Javier Mosquera (67 kg), Mercedes Pérez (64 kg) y Santiago Rodallegas (81 kg), a quienes el COC tiene como medallistas.



Y no se equivocan. Mosquera, por ejemplo, fue cuarto en Río de Janeiro, pero el dopaje del campeón, el chino Shi Zhiyong, le dio el bronce.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Javier Mosquera, el pesista que había quedado cuarto en la categoría de 69 kilos en los Juegos de Río, obtuvo la medalla de bronce tras comprobarse un caso de dopaje. Foto: GDH Chai Hin / AFP



Opcionados oficiales



Para el COC, los tenistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah llegan a Tokio con la esperanza de mejorar la instancia de segunda ronda del cuadro de dobles de 2016. Están dentro de las posibilidades, pero hoy ocupan sus posiciones más bajas en dos años en el listado de la ATP: 7.° y 8.°. Sus resultados recientes estuvieron por debajo de las expectativas.



Otra opción en las cuentas oficiales es la taekwondista Andrea Ramírez. Ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos en los 49 kilos y fue plata en los Bolivarianos.



En ese grupo que tiene el COC de ‘posibles’ medallistas también está la marchista Sandra Arenas. Terminó de 31 en Londres-2012 y de 32 en Río de Janeiro. Ahora llega a Tokio con mejor pronóstico por sus Panamericanos en Lima y el quinto puesto en el Mundial de Doha-2019.



Y en ese mismo listado están el ciclista Kevin Quintero, que irá en el keirin, y el golfista Juan Sebastián Muñoz, quienes tienen, según el COC, posibilidades de colgarse una medalla.

Colombia ya tiene presencia en la Villa Olímpica de #Tokyo2020



🇨🇴 La delegación colombia comenzó a llegar a Japón para disputar los Juegos Olímpicos @Tokyo2020. pic.twitter.com/pP6Ibx46HH — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) July 16, 2021



Le puede interesar: (Confirman primer positivo de covid-19 en la Villa Olímpica de Tokio)



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel