Piden explicaciones a China por atletas que exhibieron insignias de Mao

El Comité Olímpico Internacional (COI) señaló que ha pedido explicaciones a China después de que dos atletas de este país subieran al podio en la ceremonia de entrega de medallas con unos pines del antiguo líder chino Mao Zedong.

"Hemos pedido a China que reporte sobre la situación después de que esto apareciera en algunos medios", dijo hoy en Tokio el portavoz del COI, Mark Adams, al ser preguntado por el tema en rueda de prensa.



Las ciclistas Zhong Tianshi y Bao Shanju, que lograron el oro en la prueba de velocidad por equipos el pasado lunes, subieron al podio en la ceremonia de entrega con unas insignias del fundador y primer líder (1949-1976) de la República Popular China decorando sus equipaciones.



La Carta Olímpica prohíbe las manifestaciones políticas de los atletas en el podio, los estadios o las ceremonias de los Juegos Olímpicos, así como todo tipo de manifestaciones de carácter solidario o social.



No obstante, el COI flexibilizó recientemente su interpretación de esa normativa para permitir que los atletas pudieran expresarse sobre temas como la solidaridad, la unidad y la no discriminación en mensajes visibles en la Villa o a través de su ropa.



El COI también está estudiando otro gesto realizado en la víspera en el podio de lanzamiento de peso por la atleta estadounidense Raven Saunders, medallista de plata, que cruzó los brazos sobre su cabeza en forma de X para indicar "la intersección en la que se encuentran todos los que están oprimidos".



El de Saunders fue considerando el primer gesto reivindicativo en el podio de atletismo de los Juegos Olímpicos de Tokio, en posible contravención de la normativa del COI.



