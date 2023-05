El ministro español de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, dijo este lunes que existe un "consenso muy amplio" entre los países europeos sobre la idea de que los Juegos

Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 no deben servir de "escaparate" a Rusia.

¿Habrá atletas rusos en los Juegos Olímpicos de París?

A la derecha, los presidentes de cada país. Foto: EFE

"Hay la preocupación sobre el papel que puedan jugar los atletas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos de París", dijo Iceta en declaraciones a la prensa en el marco de un Consejo de Ministros de Juventud y Deportes de la Unión Europea.



"Desde luego hay un consenso muy amplio en que los Juegos Olímpicos no puede ser un escaparate para un régimen que ha provocado una guerra que está causado dolor sin ningún tipo de justificación", señaló.



El pasado 28 de marzo, la Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó a las federaciones internacionales y a los organizadores de competiciones deportivas que autoricen a participar en ellas "de forma individual y como neutrales" a los deportistas rusos y bielorrusos.



Ucrania, por su parte, ha pedido la exclusión de los deportistas rusos y bielorrusos de los Juegos Olímpicos París 2024, y ha exigido al COI que establezca filtros para evitar que militares rusos compitan en esos Juegos.



Los ministros europeos abordaron hoy el asunto en una reunión donde se habló también del respeto de los derechos humanos en los eventos deportivos internacionales y de la agencia mundial antidopaje.



Iceta explicó que habrá una "decisión" sobre la situación de los atletas rusos en los

Juegos Olímpicos de París porque "hay un amplio consenso, no unanimidad, sobre la idea de que el COI tiene que garantizar no solo que no exista presencia de la bandera y el himno de Rusia", sino que además los atletas que participen "no se hayan distinguido en su apoyo a la guerra o al actual gobierno de Rusia".



"Estamos esperando a que el COI finalmente tome su decisión y la detalle", añadió el ministro. Algunos países, dijo Iceta, consideran que la postura actual del COI sobre la participación de rusos y bielorrusos en eventos deportivos "es suficiente", mientas que "otros creen que hace falta más claridad".



(Video: vea el increíble golazo de arco a arco que piden para el Puskas).



Preguntado sobre lo que puede hacer la UE en relación con este asunto, el ministro español dijo que los Veintisiete pueden "manifestar su posición, aprobar un acuerdo al respecto", aunque subrayó que "todos respetan que la decisión finalmente es del COI, porque así lo establece la Carta Olímpica".



Iceta señaló, por otra parte, que además de abordar "la problemática de los derechos humanos", hoy se hablará de la necesidad de "hacer deporte en entornos seguros, erradicar el odio" y de la promoción de la igualdad de hombres y mujeres en la esfera deportiva, un tema en el que "España ha insistido muchísimo".

Jornada intensa de trabajo hoy en Bruselas. El ministro de Cultura y Deporte, @miqueliceta, participa en el Consejo de Ministros de Deportes de la Unión Europea y tiene programadas bilaterales con Francia, Eslovenia, Alemania, Suecia, Países Bajos, Bulgaria, Rumania e Italia. pic.twitter.com/o8dzq5ezyx — Ministerio de Cultura y Deporte (@culturagob) May 15, 2023

EFE

