París tomó decisión sobre los Olímpicos del 2024

El presidente del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, Tony Estanguet, aseguró que estos se llevarán a cabo "pase lo que pase" este año en Tokio, al tiempo que indicó que un nuevo retraso de los Juegos en Japón tendría "un impacto bastante limitado".

En una entrevista que publica este miércoles el vespertino "Le Monde", Estanguet cree que Tokio podrá organizar este año los Juegos previstos inicialmente en 2020 y retrasados a causa de la pandemia de COVID-19.



(Le puede interesar: ¡Revelación! Esos son los planes que tiene Ancelotti con James)



Pero precisó que solo se harán "si las condiciones lo permiten", al tiempo que indicó que un nuevo retraso o una anulación no influiría en el calendario de París, que tiene previsto abrir sus juegos el 26 de julio de 2024.



"Nuestros Juegos se harán en 2024, pase lo que pase en Tokio. Deseo que esos Juegos tengan lugar, porque van a crear una dinámica fuerte, pero París 2024 no está ligado al destino de Tokio", indicó.



Estanguet eludió pronunciarse sobre si los atletas deben ser vacunados de forma prioritaria y consideró que el respeto de las distancias y de las normas de protección debe ser suficientes para evitar contagios.



Los organizadores trabajan ahora en las ceremonias de apertura y clausura, que Estanguet desea que no se desarrollen solo en el estadio olímpico y que puedan trasladarse, en parte, al corazón de París.



(Le puede interesar: Osorio, sin tapujos: duro sobre la llegada de Rueda a la Selección)



El presidente de París 2024 reconoció que la pandemia está retrasando la firma de algunos contratos de patrocinio, pero se mostró confiado en que, a lo largo del año, se pueda completar el 60 por ciento del presupuesto, un poco menos de los dos tercios inicialmente previstos.



EFE