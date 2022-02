El Comité Olímpico Internacional (COI) no celebrará la ceremonia de entrega de medallas por equipos de patinaje artístico de los Juegos de Pekín, aplazada desde el pasado día 7, ni tampoco ninguna otra en la que se va implicada la rusa Kamila Valíeva, positivo por dopaje pero autorizada a seguir compitiendo, según falló este lunes el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El organismo olímpico solicitará, asimismo, a la Unión Internacional de Patinaje (ISU) que, en caso de que Valíeva termine entre las 24 primeras del programa corto individual del martes, se permita la clasificación de una vigésima quinta patinadora a la final del programa largo, dos días después.



De esto modo la plaza de la rusa, que es favorita a ganar el oro, no impediría a otra competidora entrar en el cupo de 24 finalistas.



En un comunicado, el COI señala que "debe cumplir la ley y, por tanto, permitir (a Valíeva) competir" los días 15 y 17 en la prueba individual de patinaje artístico.



"El TAS ha expresado claramente que la decisión tomada hoy no es una decisión sobre si Valíeva violó las normas antidopaje. Se limitó a la única cuestión de si podía ser suspendida provisionalmente de la competición olímpica a raíz de una muestra A positiva tomada el 25 de diciembre de 2021", dice el COI.

Decisiones de no creer



"La gestión del caso tras esta muestra A positiva aún no ha concluido. Solo después de que se haya seguido el proceso debido, podrá establecerse si Valíeva infringió el Código Mundial Antidopaje y tendría que ser sancionada", añade.



Atendiendo a estos argumentos, el COI estima que "no sería apropiado llevar a cabo la ceremonia de entregada de medallas de la competición por equipos", en la que Rusia, Estados Unidos y Japón ocuparon las tres primeras plazas, "puesto que incluiría a una deportista que, por un lado, tiene una muestra A positiva, pero, por otro lado, cuya violación de las reglas antidopaje aún no ha quedado establecida".



"En caso de que Valíeva terminase entre las tres primeras en la competición individual, no se llevará a cabo ninguna ceremonia de entrega de flores y de medallas durante los Juegos Olímpicos de Pekín 2022", continúa el COI en su nota.



Cuando el caso quede cerrado, el COI buscará con los otros deportistas afectados y con sus comités olímpicos la forma de entregarles las medallas "de forma digna". Valíeva, de 15 años, es la primera mujer que ha hecho un salto cuádruple en competición olímpica, tiene el récord mundial de puntuación y es, junto a sus compañeras Anna Shcherbakova y Alexandra Trusova, aspirante al título olímpico.



Dio positivo por trimetazidina, un medicamento prohibido en el deporte y que se receta a adultos con angina de pecho, en una muestra tomada el 25 de diciembre en su país, pero el laboratorio de Estocolomo que la analizó no comunicó el resultado hasta el 8 de febrero, en plenos Juegos de Pekín y cuando Valíeva ya había ganado el oro por equipos.



La Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA) la suspendió y, ante un recurso de la patinadora, retiró la sanción. tras sendas apelaciones del COI, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la ISU, el TAS decidió este lunes que la patinadora podría seguir compitiendo en los Juegos porque suspenderla le causaría "un daño irreparable", a la espera de que terminen los procedimientos sobre el caso.



EFE