El curso de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, China, se vio interrumpido esta semana por una medida polémica en la que cinco esquiadoras fueron descalificadas porque sus trajes eran 'muy holgados'.

Controvertida decisión

La gran polémica ocurrio en las pruebas de este lunes. En principio, según destacaron expertos, la ventaja tendría que ver con la facilidad que tendrían las esquiadoras por sobre el resto cuando están en el aire.



Debido a esa medida, la subcampeona olímpica Katharina Althaus acusó a la Federación Internacional de Esquí (FIS) de "destruir el salto de esquí femenino".



"Nos habíamos alegrado mucho por tener una segunda prueba aquí en los Juegos Olímpicos" para las mujeres saltadoras, declaró Althaus, citada por la agencia deportiva alemana SID.



"La FIS ha destruido todo con esta operación. Considero que han destruido el salto de esquí femenino. No sé qué buscan hacer", afirmó.



"He sido controlada muy a menudo en once años haciendo saltos de esquí y nunca fue descalificada, ni una sola vez. Sé que mi traje se ajustaba a las normas", añadió.



El entrenador del equipo masculino de Alemania declaró que, a pesar de la gran decepción, "hay que aceptar las reglas", sorprendiéndose con que en la víspera sí se pudiera competir "sin ningún problema" con los mismos trajes.



El Japón, de la estrella Ryoyu Kobayashi también se vio afectado por las descalificaciones. En su caso, tras la segunda manga, por un trabajo no ajustado a las reglas que llevaba Sara Takanashi. Dos noruegas y una austríaca fueron igualmente descalificadas por los mismos motivos.



