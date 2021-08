Cinco despojos al boxeo olímpico de Colombia

Los despojos al boxeo colombiano en Juegos Olímpicos, tal como ocurrió la noche del pasado lunes con Yuberjen Martínez ante el japonés Ryomei Tanaka --que lo privó de la medalla de bronce en los 52 kilogramos-- son tan viejos como la misma participación nacional de este deporte, que data de 1972.

Presentamos los golpes bajos más escandalosos a pugilismo colombiano en estas justas, que por lo general benefician a pegadores de la antigua 'cortina de hierro':



ASALTO MASIVO EN MÚNICH-72



El estreno colombiano en Juegos fue bueno en materia de resultados: se ganaron dos medallas de bronce, con Alfonso Pérez, en ligero, y Clemente Rojas, en pluma, pero pudo ser mejor, incluso con ellos mismo. Lo de Múnich puede considerarse como un 'asalto masivo':



En semifinal, Pérez superó en el cuadrilátero al húngaro Lazlo Orban, pero el jurado dio para que el europeo disputara la final y quedara con plata.



Igual aconteció con Clemente y su batalla contra el keniano Philip Waruinge.



Al peso mosca Calixto Pérez lo despojaron de una nítida victoria cuando buscaba el triunfo en cuartos de final que le permitía asegurar medalla de bronce. El beneficiado fue el búlgaro Gheorghi Kpstadinov, a la postre oro en la división.



En la segunda ronda de welter ligero, Emiliano Villa dominó a Graham Mougthton, de Gran Bretaña, pero el fallo fue adverso. En esta pelea, como en todas las anteriormente mencionadas, el público protestó lanzando toda clases de objetos al ring.



REVERSAN TRIUNFO EN LOS ÁNGELES-84



El recio pegador peso pluma Rafael Zúñiga ganó su pelea de la tercera ronda en Los Ángeles-84. Sin embargo, a través de un mecanismo implementado entonces por AIBA, en que había un comité que revisaba los fallo, su victoria fue tumbada.



El perdedor, Peter Konyegwachie, de Nigeria, fue declarado ganador y llegó a la final, en que cayó con la estrella estadounidense Meldrick Taylor.



TRIUNFO DE AQUÍ A SEÚL-88



Colombia solo fue con dos boxeadores a Seúl-88, con dineros particulares recogidos en Barranquilla para tres personas, incluyendo al recordado y desaparecido director técnico Jorge García Beltrán.



Eliécer Julio obtuvo la única medalla para la delegación en general, el bronce en peso gallo, pero su pelea de semifinal con el búlgaro Alexander Hristov, que ganó de aquí a Seúl, fue dada como derrota. En esos juegos se dieron fallos escandalosos: suspendieron de por vidas a varios oficiales y se implementó una máquina para anotar.



Eliécer fue más tarde doble campeón mundial profesional.



AL CAMPEÓN NO SE LE GANA EN PEKÍN-2008



En cuartos de final del peso ligero en Pekín, Darley Pérez sacó la mejor parte en la pelea contra el campeón peso pluma de Atenas-2004, el ruso Alexey Tishchenko. Estaba puntuando la máquina, pero cuando hay humanos tramposos para ellos noy techo. Los jueces dieron ganador 13-5 al europeo. Un campeón no podía perder, parecía la consigna.

“No me hables de eso que me da rabia. Ese fue el momento más amargo de mi carrera. De verdad quería darle esa satisfacción a mi país y con la platica del premio (70 millones si ganaba bronce) comprarle una casa a mi mamá”, dijo Përez, que luego fue campeón mundial profesional.



CÉIBER RECIBIÓ PALO EN RÍO-2016



Céiber Ávila, el 52 kilogramos en Río de Janeiro-2016, recibió doble palo de Brasil. Primero, despojado en una pelea que ganó para pasar a semifinales contra el ruso Mijail Aloyán, a quien castigó con mayor frecuencia.



Y luego, cuando el ruso es declarado positivo de doping, no se le premia con el bronce, sino que se entrega la medalla por el otro lado del cuadro de competencias.



Estewil Quesada Fernández

Editor regional de EL TIEMPO