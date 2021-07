El Tour de Francia, el laboratorio para el podio del ciclismo olímpico

Los ciclistas que disputarán las pruebas de ruta de los Juegos Olímpicos y que el domingo pasado terminaron su actuación en el Tour de Francia llegan con más opción de subir al podio en las competencias de ruta de Tokio que los que buscan una medalla sin haber competido.

Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Esteban Chaves ya están en Tokio, este viernes harán la prueba de ruta (9 p. m., hora colombiana) y son algunos de los beneficiados.



Desde hace mucho tiempo se discute si salir del Tour de forma directa a los Juegos es un plus a favor de los ciclistas que buscan obtener una medalla respecto a los que preparan la carrera por fuera del lote competitivo.



“Tienen un punto de más y lo van a aprovechar muy bien”, dijo hace unos días Daniel Martínez, quien debido a que no ha dado negativo al covid-19 no está en la selección.



La estadística no miente. Los últimos dos campeones de la prueba de ruta han disputado el Tour. Alexander Vinokourov ganó el oro en los Olímpicos de Londres 2012 y el kazajo terminó de 31 en Francia. En la contrarreloj el ganador fue Bradley Wiggins, quien ocho días antes obtuvo el triunfo en el Tour. Chris Froome escoltó a su líder en Francia y en el podio olímpico.



“Es bastante la ventaja. Hay tres aspectos para tener en cuenta: los ciclistas del Tour tienen la referencia con los que van a competir y en esa carrera hay muchos que van a Tokio. Luego, están activos, el ritmo de competencia es importante. Y, por último, están encima del cambio horario, tienen el tiempo suficiente para eso”, le dijo a EL TIEMPO el técnico, Luis Fernando Saldarriaga.

Selección Colombia de ciclismo Foto: Tomado del Twitter de @UranRigoberto



En Río de Janeiro 2016, y 14 días después de haber terminado el Tour, el campeón fue Greg van Avermaet, que acabó en el puesto 44 en Francia. Jakob Fuglsang fue plata y Rafal Majka, bronce, ambos también corrieron la última etapa de los Campos Elíseos.



Fabian Cancellara fue oro al reloj y se retiró en el Tour en la etapa 18. Froome, en Río, fue bronce en la contrarreloj y campeón en la carrera francesa. Nairo, uno de los hombres del técnico Carlos Mario Jaramillo para Tokio, coincide en que llegar con ritmo es clave.



“No tener que hacer todo el Tour a tope y sin pelear la general me favorece para que poco a poco vayamos tomando un buen ritmo para carreras de un día”, dijo el ciclista boyacense.



Y agregó: “Lo anterior no quiere decir que los pedalistas que preparan los Juegos Olímpicos sin estar en el Tour no tengan la opción de ganar una medalla”.



En las competencias del 2012, Urán, plata, detrás de Vinokourov, y Aleksander Kristoff, bronce, no estuvieron en Francia, ese año hicieron el Giro de Italia.



“Los otros que no estuvieron en el Tour tienen la opción, es claro, pero prima el momento de cada uno. Es claro que el ritmo del Tour será clave para el resultado”, precisó Saldarriaga.



