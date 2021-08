Récord de casos de covid-19 en Tokio, restricciones en el país

Tokio registró el jueves un récord de casos de covid-19 con más de 5.000 nuevas infecciones diarias y el gobierno debe extender las restricciones a ocho departamentos japoneses adicionales, tres días antes del final de los Juegos

Olímpicos.

La capital del país registró el jueves 5.042 nuevos casos de coronavirus, menos de una semana después de haber superado por primera vez la barrera de los 4.000 contagios diarios.



Debido a la propagación de la variante delta, más contagiosa, el número de nuevas infecciones alcanza también récords a escala nacional, superando los 14.000 por primera vez el miércoles.



"Las infecciones se propagan a un ritmo que nunca antes habíamos experimentado", señaló el jueves el primer ministro Yoshihide Suga con motivo de una reunión de su gobierno sobre la crisis sanitaria.



"Con el rápido aumento de los casos, el número de pacientes en condiciones severas (que había sido contenido hasta el momento) está aumentando", advirtió Suga.



Hasta la fecha, Japón registró unas 15.000 muertes desde la aparición del coronavirus en su territorio (respecto a una población nacional de 126 millones de habitantes), y no aplicó confinamientos drásticos.



Sin embargo, la vacunación anticovid-19 en el país comenzó lentamente, y actualmente menos de un tercio de los japoneses están totalmente inmunizados.



Seis departamentos, entre ellos los de Tokio y Osaka (oeste), están actualmente bajo estado de emergencia hasta el 31 de agosto, un dispositivo que permite al gobierno pedir a bares y restaurantes que cierren más temprano y que no sirvan alcohol, medidas que no siempre se cumplen.



En otros departamentos del archipiélago se aplica un "estado casi de urgencia", y el gobierno decidió el jueves incluir otros ocho sectores en este dispositivo. Hasta la fecha, los organizadores han registrado 353 casos de covid-19 entre las decenas de miles de personas involucradas en los Juegos Olímpicos (deportistas, profesionales, voluntarios, oficiales y periodistas) desde el primero de julio.



A pesar de los temores de la opinión pública japonesa, los Juegos Olímpicos no han contribuido a empeorar la situación sanitaria en el país, según los organizadores.



AFP