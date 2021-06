Fuerte crítica de ciclista por cupos de Colombia a Olímpicos

Blanca Liliana Moreno es la suplente del ciclismo femenino colombiano para los Juegos Olímpicos de Tokio, pero no quedó contenta con esa designación y en sus redes sociales publicó una fuerte crítica.

Moreno, que este año ha sido octava en la prueba de ruta de los nacionales de ciclismo y tercera en la Vuelta femenina de Guatemala, entregó, entre lágrimas, su sentimiento, tras la designación de Paula Patiño como la representante en Tokio.



“Me robaron. No acostumbro a ser de los deportistas que salen por redes a justificar algo que no salió bien. Estar en unas olimpiadas es el sueño que todos los deportistas tenemos. Era un anhelo. Durante los últimos tres años trabajé por conseguir ese sueño. En el 2019 logré estar en las 100 mejores del escalafón”, dijo Moreno.



Y agregó: “En el 2020 enfrenté una mononucleosis, me caí en el Giro de Italia, sufrí fracturas en el pubis y desgarros en el abductor, fue un año complejo. En el 2021 regresé con buen nivel. No siempre el que trabaja obtiene lo que merece”.



Moreno advierte que está triste por la determinación de personas que no valoraron su trabajo.



“Saco a relucir una noticia que ya se venía manejando, que no seré yo la que represente a Colombia en las olimpiadas. A pesar de ser yo la atleta que aportó el ciento por ciento de los puntos para esta clasificación, además de un palmarés, no son suficientes argumentos para respaldar esta decisión. Es triste que mi sueño haya quedado en manos de personas que no valoran y que no trabajaron conmigo este camino”, señaló la pedalista colombiana de 28 años.



“Un seleccionador como Carlos Mario Jaramillo y un presidente de Federación como Mauricio Vargas nunca aportaron para este sueño. Hoy no solo pisotearon mi sueño, el de mi familia, sino también el de patrocinadores y amigos que apoyaron mi proceso”, dijo.



"No pido justicia, eso no existe en este país, esa palabra no la conocen los dirigentes de la Federación colombiana de ciclismo y estoy segura de que no soy la primera quien se atreve a dirigir estas palabras con tanta convicción", puntualizó.

