Los grandes ausentes que se extrañarán en los Juegos Olímpicos

Suspendidos por infracción al reglamento antidopaje, lesionados o adeptos a un corte de temporada: de LeBron James a Rafael Nadal, Roger Federer y Serena Williams, pasando por Sun Yang, muchas estrellas del deporte estarán ausentes en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.

En la lista de lesionados hay un nombre ilustre. Un título olímpico faltará en su inmenso palmarés. Una recaída en la recuperación de su lesión en rodilla derecha obligó al tenista suizo Roger Federer a renunciar a Tokio, donde habría festejado su cumpleaños número 40.



Por su parte, el atleta estadounidense Christian Taylor, el triple campeón olímpico de salto, se rompió el tendón de Aquiles en abril y no podrá participar en los Juegos.



Otro capítulo es el de los suspendidos. La estadounidense Sha’Carri Richardson era señalada como la velocista para seguir en los 100 metros planos, pero un positivo de marihuana en el selectivo de Estados Unidos a fines de junio llevó a su Federación a descartarla.



La ausencia del nadador chino Sun Yang, triple campeón olímpico, es consecuencia de la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en inglés), que confirmó la suspensión del deportista después de que destruyera a martillazos un frasquito con su sangre que se llevaban inspectores, en 2018.

De descanso

LeBron James, jugador de Lakers. Foto: EFE



LeBron James, Serena Williams y Rafael Nadal tienen puntos en común: son leyendas y también acarrean largas carreras. El basquetbolista de 36 años, que se perdió parte de la temporada de la NBA por lesión, no podrá ir por su tercer oro, tras ganar en 2008 y 2012.



Nadal, de 35 años, se bajó del torneo argumentando la teoría de “escuchar a su cuerpo”, que le pedía eso. Y Serena Williams, de 39 años, no irá porque los organizadores tomaron la decisión de no recibir a los familiares de los deportistas y eso inclinó la balanza, pues no quiere separarse de su hija.



La larga temporada que culminó con Copa América y Eurocopa hace pocos días explica la ausencia de grandes astros del fútbol en el torneo olímpico: ni Neymar, Leo Messi, Kylian Mbappé ni Salah viajarán a Japón.



En ciclismo en ruta, el campeón mundial, el francés Julian Alaphilippe, no rodará en Japón tras el exigente Tour de Francia, ya que quiere pasar tiempo con su hijo recién nacido.

Los eliminados

El duelo del siglo del maratón no tendrá lugar en Tokio: Kenenisa Bekele no participó del selectivo preolímpico etíope y quedó fuera, rompiéndose el choque con el keniano Eliud Kipchoge, que los amantes del fondo aguardaban. En cuanto a Mo Farah, no podrá enriquecer su colección de medallas. El británico firmó dos veces el doblete 5.000 m/10.000 m, pero para estos Juegos no logró la marca mínima.



El estadounidense Ryan Lochte, ganador de seis títulos olímpicos en cuatro Juegos, no selló su clasificación en los 200 metros estilos.



DEPORTES CON AFP

