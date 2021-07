Las 5 máximas estrellas que iluminan los Juegos Olímpicos de Tokio

No hay un lugar más indicado que unos Juegos Olímpicos para ganar, imponer la ley, ser señalado como el mejor, y a eso llega un puñado de atletas, a consagrarse como los mejores del mundo.

Serán unos Juegos en los que escasean los ídolos, tras los retiros de Usain Bolt (atletismo) y Michael Phelps (natación), pero eso no es impedimento para que haya espectáculo. Tokio será clave para la consagración de algunos y el nacimiento de otros deportistas sobre quienes el mundo pondrá sus ojos.



(Le puede interesar: Polémica por presencia del esposo de Mariana Pajón en Tokio 2020)

Biles, la confirmación

Facebook Twitter Linkedin

Simone Biles Foto: AFP

Simone Biles se tomó un año sabático tras los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, retomó los entrenamientos y está lista para Tokio.



En las justas del 2016 se colgó cuatro oros y un bronce, y en los mundiales ya lleva 25 metales, 19 de oro, superando los 23 de Vitaly Scherbo.



Biles ha dicho que los de Tokio serán sus últimos Juegos, aunque en el mundo de la gimnasia dicen que eso dependerá de lo que suceda en esa ciudad. Nació el 14 de marzo de 1997 en Columbus, Ohio (Estados Unidos).



A los datos ya conocidos relacionados con su infancia hay que sumar, según confesión propia, los abusos sexuales a los que la sometió durante años el médico del equipo estadounidense Larry Nassar, encarcelado de por vida.



“Yo también soy una de las muchas supervivientes que sufrieron abusos sexuales por Larry Nassar”, escribió Biles en su cuenta de Twitter. “Tendré que regresar continuamente al mismo centro de entrenamiento donde sufrí abusos. La mayoría de ustedes me conocen como una chica feliz, risueña y enérgica. Pero últimamente me he sentido rota, y cuanto más intento apagar la voz en mi cabeza, más fuerte grita. Ya no tengo miedo de contar mi historia”, añadió.



En Río de Janeiro logró el oro en la final de equipos y en individual fue la mejor en la general individual, salto y suelo, mientras que el bronce lo obtuvo en viga.

Llegó a Tokio y tomó medidas. El equipo femenino de gimnasia de Estados Unidos, encabezado por Simone Biles, no duerme en la villa por temor a un contagio de covid-19, confirmó su entrenadora, Cecile Landi.

Djokovic, por una marca

Facebook Twitter Linkedin

Novak Djokovic Foto: EFE

Tras conquistar los tres primeros grand slams de la temporada y con la ausencia de numerosas estrellas, Novak Djokovic tiene una gran oportunidad para dar un paso más hacia el golden slam (los cuatro grandes más el oro olímpico el mismo año), una hazaña que solo ha logrado Steffi Graf.



Djokovic aparece, más que nunca, como gran favorito al oro olímpico, un título que falta en su palmarés. Vine de ganar en la misma temporada Australia, Roland Garros y Wimbledon, y solo le faltan el oro olímpico y el US Open, lo que lo llevaría a la leyenda de este deporte.



Llega a la cita olímpica lleno de confianza tras haberse impuesto en los primeros tres ‘grandes’ del año e igualar el récord de 20 grand slams de sus dos grandes rivales, Rafael Nadal y Roger Federer, ausentes ambos en Tokio, aunque a buen seguro que el serbio aún tiene en la memoria la decepción de Río 2016.



Los principales rivales por el oro para Djokovic deberían ser alguno de los miembros del top 20 presentes en Tokio (Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Carreño, Hurkacz, Schwartzman, Auger-Aliassime y Monfils), aunque tampoco deberá perder de vista a dos antiguos integrantes del top 10: el británico Andy Murray, campeón olímpico en 2012 y 2016 pero lastrado desde entonces por las lesiones, y el veterano Kei Ni-shikori, que querrá dejar huella en casa.



“Sé que hay muchas cosas en juego aquí, que la historia puede estar en juego, me siento un privilegiado de poder eventualmente tener un papel. He trabajado duro para eso (...), pero el camino todavía es largo”, dijo el serbio.



“No quiero compararme con nadie ni gastar energía y tiempo en pensar lo que podría pasar o no”, respondió al preguntársele sobre la posibilidad de convertirse en el mejor jugador de tenis de todos los tiempos.

Dressel, a la pileta

Facebook Twitter Linkedin

Caeleb Dressel, nadador estadounidense. Foto: AFP



Caeleb Dressel nació el 16 de agosto de 1996 en Green Cove Springs, Florida (Estados Unidos) y llega a recoger el legado que abrió en los Olímpicos de Río, en los que obtuvo el oro en el relevo de 4 × 100 metros, prueba en la que Michael Phelps le entregó el testimonio, que espera revalidar en Tokio.



Dressel es el mejor nadador en la actualidad, eso lo dicen sus estadísticas. En el Mundial del 2017, en Budapest, ganó ocho oros, un récord, y un año después, en Gwangju (Corea del Sur), obtuvo seis metales dorados y dos platas.



En Tokio estará en las competencias de 50 y 100 metros libres, 100 metros mariposa y en los relevos 4 × 100 metros libre, 4 × 100 estilos mixtos y 4 × 100 estilos.



Su espectacular embalaje y su gestión tranquila del deporte en tiempos de pandemia prometen un show en la piscina de los Juegos de Tokio: el fenómeno estadounidense Dressel se presenta de entrada como el hombre llamado a ser el protagonista.

Duplantis, por lo alto



Sin duda, Armand Duplantis es el rey de las alturas. Tiene solo 21 años y no ha explotado todo su potencial. El salto con garrocha es su especialidad. Es el actual poseedor de la marca mundial, con 6,15 m al aire libre y con 6,18 m en pista cubierta.

Los de Tokio serán sus primeros Olímpicos y quiere el oro, que nadie lo dé por descartado.

(Lea además: Richard Carapaz salió a cobrar: 'En Ecuador nadie creía en mí')



La pértiga que usa la diseñó su papá, Greg, quien es su entrenador. Su mamá, Helena Hedlund, fue atleta, compitió en el heptatlón y, además, jugó voleibol.

“Mi padre me asesora en las cuestiones técnicas, es caro que me ayuda. Sobre la situación que se vive, desde el año pasado extraño la gente en los estadios, algo que pasará en Tokio. Ojalá hubiera gente viéndome saltar”, afirmó.



Nació en Luisiana (Estados Unidos) el 10 de noviembre de 1999 y tiene la nacionalidad sueca. Esa marca de 6,15 m la rompió en Roma el año pasado, bajando el registro que tenía en su poder Sergei Bubka desde hacía 26 años. No extraña lo que ha hecho, pero él solo dice que hace su trabajo.

“Simplemente he mejorado. Si trabajas mucho y no te pones límites mentales, puedes lograr grandes cosas. Intento no ponerme barreras a mí mismo porque sé que puedo obtener grandes logros y hacer cosas que la gente no pensaba que fueran posibles. Intento volar más alto día tras día y se va volviendo más fácil”, dijo una de las figuras de Tokio.

Lyles no es Bolt

El espectáculo en los Juegos Olímpicos se lo llevan los 100 metros, la carrera más emblemática del atletismo y del mundo deportivo. El adiós de Usain Bolt dejó un vacío enorme, pero Hoah Lyles está listo para ser el nuevo rey de la velocidad. Tiene sus registros que lo apoyan: 9,86 s en los 100 metros y 19,50 s en los 200 lisos. Fue oro en los 200 m y en el relevo 4 × 100 en el pasado Mundial de Atletismo de Catar. Con solo 23 años llega a Tokio a ganar esas dos competencias y a armar su propio imperio. Usa medias con motivos de cómics.



Nació el 18 de julio de 1997 en Gainesville (Estados Unidos), y Tokio lo espera para labrar su propio camino y quitarse de encima todas las miradas del mundo que lo señalan como el sucesor de Bolt. “No vine a llenar un vacío, sino a crear mi legado”, dice.



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Se destapan acusaciones de agresión sexual de un deportista olímpico



-Juegos Olímpicos: las reales opciones de medallas de Colombia



-Juegos Olímpicos: triunfo del boxeador Céiber Ávila