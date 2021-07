González, el ‘skater’ colombiano que se estrena en los Olímpicos

El bogotano Jhancarlos González, de 24 años, es el primer deportista colombiano que participará en el skateboarding, deportes que hace su estreno en los Juegos Olímpicos.



González competirá este sábado desde las 7 p. m. (con transmisión de Claro y Caracol TV) en el Skatepark de Tokio en las rondas preliminares y, de avanzar, a las finales por la medalla.

(Le puede interesar: 'No es un ciclista, es Nairomán': Rigo y sus bromas en Tokio)



“Me sentí muy bien, un poco de reconocimiento de la pista. Hay un momento donde la pista debe tener unos saltos de pintura para uno identificar dónde pegar el salto y no fallar al momento de ‘popear’. Esto se trata de pegar el ‘pop’ (el movimiento con la tabla) firme de la tabla, que se llama la madera. Hoy no estaba pintado, estaba crudo”, afirmó González en el reconocimiento del Skatepark donde competirá.

Jhancarlos González, deportista colombiano. Foto: Federación Colombiana de Patinaje



“Uno se confunde un poco de sitio y no sabía dónde iba a llegar o no”, concluyó sobre el escenario, que fue terminado de pintar para las pruebas.



“El lograr el cupo a los Olímpicos es un paso más en este proceso, un camino que siguió con este ciclo de preparación que se llevó a cabo, en los que se puede decir son los mejores escenarios del mundo. Ahora vendrá la participación de Jhancarlos. Pero no paramos ahí, debemos seguir cimentando este deporte desde la base”, aseguró José Acevedo, presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, sobre el hecho de que Colombia cuente con un representante en la primera vez que el skateboarding está en los Olímpicos.



Para González, el ambiente de competencia no es ajeno, pues afirmó conocer a la mayoría de sus rivales desde antes de conseguir su cupo en las justas. “Gracias a Dios los conozco a todos, desde pequeño compito con ellos. Ahora estoy con los skaters de élite, donde todos quieren estar, de EE. UU., de Australia”, dijo.

(Lea además: La china Yang Qian, primera campeona olímpica en Tokio 2020)



La puesta a punto para los Olímpicos del bogotano se llevó a cabo en Los Ángeles (EE. UU.), donde fue enviado por la Federación Colombiana de Patinaje con el apoyo del Comité Olímpico Colombiano y el Ministerio del Deporte. “Este camino que emprendimos hace seis años se ha ido consolidando. Es un trabajo conjunto en donde se ha mezclado la experiencia que tiene la comunidad del skateboarding y la de la Federación en todo lo relacionado con el Sistema Nacional del Deporte”, comentó Acevedo.



Para González, la meta en esta primera experiencia es divertirse y hacer las cosas bien, hacer un buen papel. “Vamos a divertirnos, saber que toca salir siempre a ganar, a saberse divertir y hacerlo con amor. Si no pasamos o clasificamos, sabemos que lo hicimos con amor y eso llena”, concluyó el skater, que ya con el solo hecho de ser el primer colombiano en este nuevo deporte ya cumplió con la cita.



DEPORTES

