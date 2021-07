Covid-19 ronda la Villa Olímpica y tiene en alerta a los Juegos

La llama olímpica casi se extingue debido a la pandemia causada por el coronavirus, pero finalmente brillará en Tokio con un año de retraso a partir de este viernes, cuando se inician dos semanas de hazañas deportivas, siempre bajo la amenaza del covid-19, que mantiene en alerta a autoridades, deportistas, organizadores y comunidad internacional.

Más que el medallero, el mundo entero –en particular Japón, cuya población ha sido hasta el final hostil a estos ‘Juegos de la pandemia’– va a escrutar las cifras diarias de los casos de covid-19 entre los deportistas, voluntarios y otros participantes en los Juegos Olímpicos. Desde el 1.º de julio, el comité organizador de Tokio 2020 ha registrado más de 50 casos positivos.



Y a pocos días de la inauguración, crece la preocupación por la detección de varios casos en la Villa Olímpica; entre ellos, algunos deportistas. Todos ya fueron aislados. El más reciente caso es el de una gimnasta estadounidense diagnosticada con covid-19 en el campo de entrenamiento de los norteamericanos, y otro miembro del equipo también ha sido aislado.

Juegos Olímpicos, siguen las protestas en Tokio. Foto: EFE



Los otros casos conocidos son los de un técnico del equipo sudafricano de fútbol y dos jugadores, que han llevado a la identificación de 21 “contactos estrechos”, sobre los que los organizadores no han dado detalles. Además, el Comité Olímpico Checo anunció que uno de sus jugadores de vóley-playa, Ondrej Perusic, dio positivo el domingo en la Villa Olímpica, como había ocurrido la víspera con un miembro de la delegación en el aeropuerto. Un panel independiente de expertos lleva a cabo la detección de los contactos estrechos.



Mientras son negativos al covid-19, estos contactos no sufren un aislamiento tan riguroso como el de los infectados, que son ubicados en un lugar previsto, o en una estructura adecuada para su cuidado en caso de síntomas. Sometidos a pruebas a diario, animados a comer en su habitación y transportados en “vehículos exclusivos”, los contactos estrechos deben entrenarse aparte, pero pueden continuar con su preparación.

También pueden participar en una competición si han dado negativo “seis horas antes”, dijo el médico británico Brian McCloskey, jefe del panel de expertos. A los casos de deportistas se suma el positivo de un periodista italiano que viajó a Tokio en un vuelo en el que también estaba la selección de Italia de baloncesto, además de ciclistas y nadadores.

Medidas drásticas

Para tranquilizar a la opinión pública, que habría preferido un nuevo aplazamiento o la anulación de estos Juegos, las autoridades japonesas han tomado medidas drásticas: pruebas diarias para los deportistas, uso obligatorio de la mascarilla para todos, reuniones limitadas al mínimo estricto en la Villa Olímpica, prohibición a los familiares de los deportistas extranjeros de ir a Japón y ausencia casi total de público. Además, las decenas de miles de participantes, desde periodistas a oficiales, pasando por la prensa extranjera, están sometidos a restricciones.



La máxima prioridad del COI y de los anfitriones será, no obstante, “garantizar que los Juegos sean seguros” y “proteger la salud de los participantes y de la ciudadanía nipona”, según dijo ayer el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, quien admitió que durante el camino hacia los Juegos “hubo dudas cada día” debido a la pandemia, aunque este organismo decidió no hacerlas públicas para no alimentar la incertidumbre sobre el evento.



La gestión del contexto sanitario se anuncia cada vez más compleja mientras que la villa olímpica, pensada para recibir a 17.000 personas, tendrá un pico de unos 6.000 residentes en el fin de semana central de los Juegos, calculó Christophe Dubi, director de los Juegos. Pero, además de la elevada tasa de vacunación, que supera el 85 % entre los deportistas, el responsable apuesta por la limitación de contactos y “la acción inmediata” en caso de un positivo.



DEPORTES CON EFE Y AFP

