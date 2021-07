Juegos Olímpicos: covid-19 causa baja de un país a última hora

República de Guinea, que debía enviar una pequeña delegación de cinco deportistas a los Juegos Olímpicos de Tokio, decidió cancelar su participación debido al covid-19, anunció este miércoles el ministro de Deportes del país africano.

Una fuente próxima del gobierno de la capital Conakri evocó por su parte problemas financieros para justificar la renuncia de este país pobre del África occidental a dos días de la ceremonia inaugural, que tendrá lugar el viernes.



"Debido al recrudecimiento de variantes de covid-19", el gobierno, "preocupado por proteger la salud de los deportistas guineanos, decidió con pesar la anulación de la participación de Guinea" en los Juegos de Tokio, escribió el ministro de Deportes, Sanoussy Bantama Sow, en una carta dirigida al presidente del Comité Olímpico Guineano a la que tuvo acceso la AFP.



"Hubo un sobrecosto en el expediente, por eso el ministerio no puede pagar", indicó a la AFP una fuente próxima al gobierno que prefirió conservar el anonimato, y que no ofreció más detalles.



La prensa del país evocaba por su parte este miércoles problemas de impagos de primas. Guinea, que no logró una sola medalla en sus 11 participaciones en los

Juegos Olímpicos, debía enviar a Tokio a Fatoumata Yarie Camara (lucha libre), Mamadou Samba Bah (judo), Fatoumata Lamarana Touré y Mamadou Tahirou Bah (natación) y a Aïssata Deen Conté (atletismo, 100 m femeninos).



Antes de Guinea, Corea del Norte ya había anunciado en abril que no participaría en los Juegos de Tokio para proteger a sus atletas de todo riesgo ligado a la pandemia de coronavirus.



