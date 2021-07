Colombia sigue ganando diplomas olímpicos: ya van ocho

La delegación colombiana ya cuenta con ocho diplomas, dos medallas de plata y una de bronce, tras la jornada del viernes en la noche y la madrugada de este sábado de los Juegos Olìmpicos de Tokio.

Santiago Rodallegas tomó parte en la categoría de los 81 kilos del levantamiento de pesas de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero no pudo lograr su objetivo de ganar una medalla y logró el quinto puesto con 359 kilos y fue diploma olímpico.



En el arranque, el pesista de Bogotá levantó 163 kilos en el primer intento y se fue en blanco en el segundo y tercero en el que trató de alzar 168.



Llegó el envión y el pesista colombiano no pudo. Falló en los 195 kilos, fue bueno el segundo intento con 196 y en el tercero de 200 kilos falló, quedando por fuera de la opción de podio. Rodallegas terminó su participación con 359 kilos.



Tras el envión, Lyu fue oro con 359 kilos, la plata la consiguió el dominicano Zacarías Bonnat, con 367 y el bronce, el italiano Pizzolato, con 365.



Una de las cartas del boxeo colombiano en los Juegos Olímpicos de Tokio Yuberjen Martínez ganó por decisión dividida el segundo combate en la categoría de los 52 kilos, este viernes en la noche al vencer al indio Amit.



Mauricio Ortega, con marca de 64 metros 08 centímetros, logró la séptima casilla en l a final del lanzamiento de disco del atletismo y se hizo acreedor a un diploma olímpico.



Yuberjen no la tuvo fácil en el primer asalto y se vio abajo tras el conteo de los jueces que favorecieron al rival: 4-1.

Yuberjen Martínez, debut con victoria en los Olímpicos de Tokio. Foto: EFE



Ya en el segundo asalto, el colombiano conectó al indio, buscó la pelea, se fue encima y eso le sirvió para empatar el combate, con 4-1 a su favor. No paró de atacar con ganchos a un rival que retrocedió y no se paró.



Yuberjen salió en busca del triunfo y lo consiguió para quedar a una pelea de asegurar la medalla de bronce, la que tendrá contra Ryomei Tanaka, que venció por decisión dividida en dos asaltos al chino Jianguan Hu.



La colombiana Melissa González brilló en su estreno olímpico al batir el récord de su país en los 400 metros vallas con un tiempo de 55 segundos y 32 centésimas, este sábado en los Juegos de Tokio, donde consiguió el billete para las semifinales del lunes.



La joven nacida en El Paso (Texas, Estados Unidos) hace 27 años fue segunda en su serie, ganada por la ucraniana Viktoriya Tkachuk (54.80). Las cuatro primeras de cada serie accedían directamente a la siguiente etapa de la competición.



"Estoy muy feliz. Quiero mejorar mi marca (en las semifinales) y pasar a la final", comentó González después de la prueba, en un español con acento estadounidense. En el total de las 36 competidoras que terminaron con marca, Melissa González obtuvo el 13º mejor registro.



Como histórica se puede calificar la participación de Ángel Hernández quien en su primer ejercicio sumó un total de 51.350, mientras que en la segunda salida registró 54.580 y por poco se clasifica a la final.



“Contento y no. Hemos hecho historia porque es la primera vez que Colombia, y Latinoamérica, clasifican a unos Juegos Olímpicos en esta modalidad quedé entre los nueve primeros. También, un poquito triste porque sabía que podía dar mucho más se podía estar en la final, pero bueno trabajaré fuerte para llegar a los Juegos Olímpicos París 2024”, afirmó Hernández.



Juan Sebastián Muñoz volvió a tener una gran ronda en el torneo de golf de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y está metido en la pelea por una de las medallas en disputa.



Muñoz hizo su mejor ronda del certamen, con 66 golpes, cinco bajo par, y acumula 202 impactos (-11). Quedó a tres del líder, el estadounidense Xander Schauffele, a dos del japonés Hideki Matsuyama, segundo, y a uno del británico Paul Casey y el mexicano Carlos Ortiz.



Con los de de Rodallegas y Ortega, la delegación colombiana tiene ocho diplomas olímpicos así: Mariana Pajón, Luis Javier Mosquera, Carlos Ramírez, dos de Rigoberto Urán y Jenny Arias.



