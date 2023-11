Juegos Nacionales: Valle del Cauca es campeón, Antioquia y Bogotá, lejos

El Valle del Cauca se proclamó campeón de los Juegos Nacionales que se clausuraban ayer en Manizales: aplastó a Antioquia, el segundo; el rival de siempre, y mantuvo su enorme distancia sobre Bogotá, la tercera. Terminó en lo más alto de la medallería con 205 oros, 147 platas y 125 bronces (datos tomados a las 4 de la tarde).

Es de destacar el trabajo, el apoyo, el resultado y esa reciprocidad de nuestros atletas: nos sorprendieron gratamente

TWITTER

Además, el equipo rojo y blanco retuvo la corona que conquistó en los juegos de Bolívar 2019: es el noveno título, con el que se convierte en el departamento con más títulos Nacionales. Antioquia se quedó con ocho.



“Es de destacar el trabajo, el apoyo, el resultado y esa reciprocidad de nuestros atletas: nos sorprendieron gratamente. Nuestros atletas salieron con la mentalidad del oro puro, el eslogan de la delegación, de todo el equipo”, dijo a EL TIEMPO Dayra Dorado, directora de Indervalle.

Facebook Twitter Linkedin

La atleta María Lucelly Murillo se colgó la medalla de oro en los Juegos Nacionales. Foto: Indervalle

El triunfo es el resultado de una política gubernametal de años atrás, delineado por una misma línea política de la gobernadora Clara Luz Roldán, mano derecha de su antecesora, Dilian Francisca Toro.



La gobernación invirtió unos 160.000 millones de pesos en los últimos 12 meses y se calcula que fueron más de 300.000 millones, de manera extraoficial, en el último cuatrienio en el programa Valle Oro Puro para apoyar atletas, entrenadores y mantener la preparación.



La victoria del Valle fue contundente en comparación con la de las justas de Bolívar 2019: aquella vez terminaron con una ventaja de 17 oros sobre Antioquia. Ahora la diferencia fue de 67 doradas. Lejos, Bogotá, con 103 oros, ocupó el tercer lugar.

🚶‍♂️🏆 Con una mirada al cielo y una sonrisa radiante, César Herrera celebró su victoria en la marcha de 35 km de los #JuegosNacionales🥇🥈🥉. El amarillo y rojo del #EquipoBogotá brillaron en las calles de Armenia, llenándolas de júbilo y orgullo. ¡Una actuación memorable! pic.twitter.com/Y6hlKAsWdd — Juegos Nacionales y Paranacionales 2023 (@EjeCafetero2023) November 25, 2023

Para los paisas los resultados en estas justas son desalentadores: “Infortunadamente, los resultados están por debajo de lo esperado”, dijo Carlos Ignacio Uribe, gerente de Indeportes.

Polémica de derrotados

Son deportes que no aparecen por ninguna parte en el radar de lo que estamos organizando en Colombia. Eso lo pone a uno a dudar sobre cuál es el objetivo de los Juegos Nacionales

TWITTER

Sin embargo, el dirigente apuntó críticas contra disciplinas como el hapkido y actividades subacuáticas, competencias en las que Valle barrió: ganó 36 oros. “Esos dos deportes reparten cerca de 50 medallas y no hacen parte del ciclo olímpico. Nosotros tuvimos la oportunidad de enviar una comunicación al Ministerio del Deporte y al Cómite Olímpico Colombiano sobre el manejo inadecuado que se tuvo durante estos juegos y deportes, en los que se gana más por demandas y reclamaciones, y eso no es el espíritu de los juegos”, puntualizó.



Laura Sin, jefe de misión del equipo Bogotá, también se sumó a la queja de Antioquia sobre las ventajas en algunas disciplinas.



“Son deportes que no aparecen por ninguna parte en el radar de lo que estamos organizando en Colombia. Eso lo pone a uno a dudar sobre cuál es el objetivo de los Juegos Nacionales. No tiene ningún sentido ganar unos juegos a través de demandas, porque hace perder la esencia pura del deporte”, dijo y agregó que su delegación denunció comportamientos que calificó de “extraños” en algunos deportes.

Buscamos la renovación generacional. Puede que no tengamos los resultados como se están esperando desde afuera, porque para la mayoría era su primera vez en estas justas

TWITTER

“Hubo pesajes a puertas cerradas en ciertos deportes, riñas o comentarios que se escuchan en las graderías, refiriéndose a los deportistas que están en el campo. Son cosas que no alimentan al deporte colombiano. Tenemos que formar deportistas íntegros, integrales: una guerra fuera del campo no les sirve”, señaló la jefe de la misión bogotana, quien reveló que va a enviar un documento con ‘sugerencias’ al Ministerio del Deporte. A este respecto, la directora de Indeportes Valle comentó: “Las demandas son normales y están dentro de las mismas competencias”.



Los resultados comparados de Bogotá en la práctica muestran un estancamiento. Explicó que el Idrd priorizó la renovación generacional de los deportistas. Esa fue una “decisión intencional” por la que, aseguran, que las metas eran menores y calculadas.



“El 26 por ciento de nuestra delegación es de menores de edad. Incrementamos la participación de mujeres. Nuestra delegación estuvo integrada por 869 deportistas, de los cuales 412 son mujeres. Buscamos la renovación generacional. Puede que no tengamos los resultados como se están esperando desde afuera, porque para la mayoría era su primera vez en estas justas, pero es un proyecto a largo plazo en el que, posiblemente, esas medallas y esos resultados se verán reflejados en el 2027”, afirmó.



Sobre el número de medallas de Bogotá, la funcionaria afirmó: “Estamos dentro de la proyección. Digamos que ha sido un crecimiento exponencial en la consecución de las medallas de oro comparado con lo ocurrido en el 2019. No hay una gran diferencia como para decir: ‘a Bogotá le fue terrible’”.Valle fue el claro vencedor, y por aplastamiento...

Tabla de medallería

Facebook Twitter Linkedin

Tabla de medallas de los Juegos Nacionales. Foto: Ministerio del Deporte

