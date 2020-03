Deportistas colombianos reaccionan frente la postergación de Olímpicos

Varios deportistas colombianos reaccionaron a la decisión de Comité Olímpico Internacional (COI) de aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Nairo Quintana (Ciclista)

“Ha sido bueno. O tantos días sin tener un entrenamiento apto sería muy complicado para los deportistas llegar a un nivel para los Juegos. Son pruebas muy duras, rigurosas, en las que debes dar lo mejor y si no están preparados van a llegar las lesiones, problemas para los atletas. Cuando vayamos a ir a los Olímpicos estén en buen nivel”.



Carlos Mario Oquendo (Bicicrosista)

Es algo que se veía venir. S triste porque queríamos competir en las justas en este 2020, pero todo esto es conveniente para el mundo, para Colombia para que nos recuperemos de esta problemática. Como deportista nos afecta en la preparación y en el calendario, pero fue lo mejor que pudo pasar.



Sandra Lorena Arenas (Marchista)

“Es una buena noticia porque es por el bien de todo, de la salud de todos. Lo que se presenta en el mundo con el tema del virus es una realidad y el aplazamiento delos Juegos fue ideal. Es una buena decisión. No estamos en +óptimas condiciones para salir a prepararnos. Estamos más golpeados con el tema del coronavirus, vamos a tener una mejor preparación cuando todo esto haya pasado.



Luis Fernando López (DT de marcha)

“Fue la mejor determinación. Toda esta zozobra a incertidumbre termina, no solo para el movimiento olímpico, sino para los deportistas. Ellos estaban viviendo una carrera que no tenía un fin. No se sabían que iba pasar mañana. Ahora hay que concentrarse en cuidar su salud, su familia, nada es más importante que eso”.





