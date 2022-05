Colombia terminó una gran actuación en la tercera edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud, en Rosario (Argentina). Con 35 medallas de oro, 32 de plata y 28 de bronce, la delegación nacional cumplió el objetivo que se había trazado: terminar en el segundo lugar, después de Brasil.

Brasil dominó

Brasil terminó a la cabeza de la tabla de medallería, con 64 preseas doradas, 40 de plata y 43 de bronce, mientras la delegación local conquistó 31 oros, 28 platas y 54 bronces. La gran figura colombiana en los juegos fue Ángel Barajas, quien consiguió seis medallas de oro en gimnasia artística, más una adicional por equipos, para convertirse en el atleta más laureado de las justas.

¿Cuál es la importancia de lo conseguido por Colombia? Paulo Villar, director deportivo del Comité Olímpico Colombiano y exatleta, le explicó a EL TIEMPO el valor de esta participación.



“Antes, los atletas de estas categorías no tenían eventos multideportivos, no podían compartir entre ellos los valores olímpicos, no podían disputar un medallero general, algunos tenían eventos federados, otros no”, señaló Villar.



“Yo no tuve esa experiencia, que es muy gratificante para ellos, de caracterización hacia el alto rendimiento, es sumamente valioso que tengan la experiencia, identificar el talento y priorizar estos atletas pensando en el futuro. Yo apenas a los 20 años pude competir en eventos de carácter multideportivo”, recordó el antiguo atleta olímpico.



El jefe de misión de Colombia, Jorge Franco, destacó: “Tenemos que dar un parte positivo, porque Colombia fue segundo, solo detrás de Brasil, que es potencia continental en Suramérica, por eso regresamos con una base de desarrollo para atletas que van a tener un futuro muy grande.





